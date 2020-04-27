Трамп: США мають знову відкритися попри коронавірус

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував "відкриття" США попри пандемію коронавірусу. Про це Трамп заявив у інтерв'ю мовнику ABC у вівторок, 5 травня, під час відвідин фабрики, яка виробляє захисні маски, у штаті Аризона. Американське телебачення транслювало кадри, на яких президент США під час візиту на фабриці перебував без захисної маски.

США "необхідне відкриття"

"Ми не можемо закрити нашу країну на наступні п'ять років", - цитує Трампа інформагенція dpa. "Чи вплине це на деяких людей? Так. Чи будуть погані наслідки для декого? Так. Але нам необхідне відкриття (США - Ред.)", - заявив президент США. Трамп,зокрема, анонсував припинення діяльності робочої групи, яка працює над протидією пандемії коронавірусу. Він додав, що розглядає можливість створити "іншу групу", яка працюватиме над заходами для підтримки економіки США у зв'язку з пандемією COVID-19.

Трамп заявив, що "закриття" США у зв'язку з пандемією коронавірусу було наймасштабнішим рішенням, яке йому будь-коли довелося ухвалювати.

Трамп припустив, що після послаблень карантину може зрости кількість смертей від коронавірусної хвороби. Він підкреслив, що правила гігієни і необхідність дотримуватися соціальної дистанції залишаються чинними. Трамп додав, що якщо економіка США зазнає краху, то люди вмиратимуть від передозування наркотиками і суїцидів.

США і надалі очолюють сумну світову статистику щодо поширення коронавірусу. За даними Університету імені Джонса Гопкінса, у США зареєстровано понад 1 мільйон 204 тисячі випадків COVID-19. Понад 71 тисяча людей померли, більш ніж 189 тисяч одужали.

Раніше Трамп оголошував, що карантин у США скасують у три етапи. Економіка країни тяжко постраждала від пандемії. Понад 30 мільйонів американців втратили роботу.