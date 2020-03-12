Трамп скасував саміт Великої сімки через коронавірус

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скасував саміт Великої сімки (G7), проведення якого у США було заплановане на червень цього року. Про це ввечері у четвер, 19 березня, повідомили у Білому домі, передає агенція новин Reuters. Сполучені Штати зараз головують у G7.

Замість зустрічі лідерів у заміській резиденції президента США Кемп-Девід у штаті Меріленд відбудеться відеоконференція, зазначили у Білому домі. В адміністрації США переконані, що таке рішення дозволить кожній країні "зосередити всі свої ресурси на реагуванні на виклики у сферах охорони здоров'я та економіки" під час кризи, спричиненої поширенням нового коронавірусу.

Радник Трампа з економічних питань Ларрі Кудлоу поінформував про це рішення інші країни G7 - Німеччину, Великобританію, Францію, Італію, Японію та Канаду, а також Європейський Союз.

Крім того, Трамп на правах головуючого у G7 планує провести відеоконференції з главами держав та урядів Великої сімки у квітні і травні. 16 березня лідери країн G7 вже провели відеоконференцію, присвячену реагуванню на виклики, спричинені пандемією коронавірусу.

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