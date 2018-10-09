Трамп: Саудівський журналіст, вочевидь, мертвий

Президент США Дональд Трамп вважає, що зниклий саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, вочевидь, був убитий. "Мені саме так здається. Це дуже сумно", - заявив Трамп у четвер, 18 жовтня, журналістам у Вашингтоні, цитує агенція Reuters. Президент США також наголосив, що у разі підтвердження причетності Ер-Ріяда до вбивства журналіста реакція Вашингтона "має бути дуже жорсткою".

Держсекретар США Майк Помпео, котрий на доручення Трампа відвідував Ер-Ріяд для обговорення з королем Салманом та кронпринцом Мохаммедом бін Салманом ситуації довкола зникнення Хашоггі, порадив Трампу дати саудитам кілька днів для завершення внутрішнього розслідування.

Нагадаємо, що днями президент США спілкувався по телефону з королем і принцом-наступником Саудівської Аравії. За словами Трампа, обоє повідомили, що не знають, що трапилося з Хашоггі, і пообіцяли повне розслідування справи.

Турецькі слідчі прочісують ліс

Турецька поліція шукає останки журналіста Джамаля Хашоггі в лісі біля Стамбула і на околицях міста Ялова в 90 кілометрах на південь від Стамбула. "Слідство підозрює, що останки можуть перебувати в місті Ялова або в лісі Белград під Стамбулом", - повідомив представник поліції.

Про зникнення 59-річного журналіста, який проживав у США, стало відомо 3 жовтня - на наступний день після того, як він прийшов в саудівське консульство в Стамбулі, щоб оформити документи для укладення шлюбу зі своєю нареченою. Турецька поліція розглядає версію вбивства. За інформацією ЗМІ, у слідчих є аудіо- та відеозаписи, що підтверджують її.