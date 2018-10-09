Трамп: Саудівський журналіст, вочевидь, мертвий

Президент США наголосив, що відповідь США на ймовірне вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі має бути "дуже жорсткою". Тим часом турецькі слідчі шукають останки журналіста.
Президент США Дональд Трамп вважає, що зниклий саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, вочевидь, був убитий. "Мені саме так здається. Це дуже сумно", - заявив Трамп у четвер, 18 жовтня, журналістам у Вашингтоні, цитує агенція Reuters. Президент США також наголосив, що у разі підтвердження причетності Ер-Ріяда до вбивства журналіста реакція Вашингтона "має бути дуже жорсткою".
Держсекретар США Майк Помпео, котрий на доручення Трампа відвідував Ер-Ріяд для обговорення з королем Салманом та кронпринцом Мохаммедом бін Салманом ситуації довкола зникнення Хашоггі, порадив Трампу дати саудитам кілька днів для завершення внутрішнього розслідування.
Нагадаємо, що днями президент США спілкувався по телефону з королем і принцом-наступником Саудівської Аравії. За словами Трампа, обоє повідомили, що не знають, що трапилося з Хашоггі, і пообіцяли повне розслідування справи.
Турецькі слідчі прочісують ліс
Турецька поліція шукає останки журналіста Джамаля Хашоггі в лісі біля Стамбула і на околицях міста Ялова в 90 кілометрах на південь від Стамбула. "Слідство підозрює, що останки можуть перебувати в місті Ялова або в лісі Белград під Стамбулом", - повідомив представник поліції.
Про зникнення 59-річного журналіста, який проживав у США, стало відомо 3 жовтня - на наступний день після того, як він прийшов в саудівське консульство в Стамбулі, щоб оформити документи для укладення шлюбу зі своєю нареченою. Турецька поліція розглядає версію вбивства. За інформацією ЗМІ, у слідчих є аудіо- та відеозаписи, що підтверджують її.