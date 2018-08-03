 Трамп: Росія та Китай втручалися у внутрішні справи США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2018

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Новини

Трамп: Росія та Китай втручалися у внутрішні справи США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Росія і Китай втручалися у внутрішні справи США. Не виключив він і втручань з боку Північної Кореї.

Дональд Трамп визнав втручання РФ у внутрішні справи США

Дональд Трамп визнав втручання РФ у внутрішні справи США

Голова Білого дому Дональд Трамп заявив у суботу, 4 серпня, що Росія, а також Китай і, ймовірно, Північна Корея втручалися у внутрішні справи США. Заява прозвучала під час виступу Трампа перед його прихильниками в американському штаті Огайо в рамках передвиборної кампанії до Конгресу, повідомляє телеканал NBC.

"Ми повинні покласти край втручанням і зупинити тих, хто атакує нас", - підкреслив американський президент. Трамп вважає, що спроби втручання у внутрішні справи США посилюватимуться, бо країна "повертає своє багатство".

Нагадаємо, на прес-конференції 16 липня після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання, чи вірить він у дані американської розвідки про втручання Росії у вибори президента США 2016 року, на яких він переміг. Після критики у США, зокрема з боку визначних представників Республіканської партії, Трамп заявив, що вірить висновкам розвідки США, однак вкотре відкинув закиди щодо змови свого тодішнього виборчого штабу з росіянами.

Нещодавно директор національної розвідки США Ден Коутс разом з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном і директором ФБР Крістофером Реєм повідомили під час спільного брифінгу, що Росія разом з іншими "іноземними гравцями" спробує втрутитися і в майбутні вибори в США. За словами Коутса, з огляду на вибори до Конгресу США  у листопаді цього року та президентських виборів 2020 року Росія здійснює постійні спроби "внести розлад" в американське суспільство та намагається "послабити демократичні цінності" США.

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