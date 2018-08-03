Трамп: Росія та Китай втручалися у внутрішні справи США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Росія і Китай втручалися у внутрішні справи США. Не виключив він і втручань з боку Північної Кореї.
Голова Білого дому Дональд Трамп заявив у суботу, 4 серпня, що Росія, а також Китай і, ймовірно, Північна Корея втручалися у внутрішні справи США. Заява прозвучала під час виступу Трампа перед його прихильниками в американському штаті Огайо в рамках передвиборної кампанії до Конгресу, повідомляє телеканал NBC.
"Ми повинні покласти край втручанням і зупинити тих, хто атакує нас", - підкреслив американський президент. Трамп вважає, що спроби втручання у внутрішні справи США посилюватимуться, бо країна "повертає своє багатство".
Нагадаємо, на прес-конференції 16 липня після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання, чи вірить він у дані американської розвідки про втручання Росії у вибори президента США 2016 року, на яких він переміг. Після критики у США, зокрема з боку визначних представників Республіканської партії, Трамп заявив, що вірить висновкам розвідки США, однак вкотре відкинув закиди щодо змови свого тодішнього виборчого штабу з росіянами.
Нещодавно директор національної розвідки США Ден Коутс разом з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном і директором ФБР Крістофером Реєм повідомили під час спільного брифінгу, що Росія разом з іншими "іноземними гравцями" спробує втрутитися і в майбутні вибори в США. За словами Коутса, з огляду на вибори до Конгресу США у листопаді цього року та президентських виборів 2020 року Росія здійснює постійні спроби "внести розлад" в американське суспільство та намагається "послабити демократичні цінності" США.
Президент США Дональд Трамп повідомив, що мав дуже погані ділові відносини зі спецпрокурором Робертом Мюллером. За його словами, між ними існує "конфлікт інтересів". (30.07.2018)
Президент США Дональд Трамп заявив, що обвинувачення проти Пола Манафорта не стосуються розслідування щодо імовірного російського втручання у американські вибори. (01.08.2018)
Дональд Трамп наголосив, що "не бачить причин, чому б Росія не була б відповідальною" за втручання у вибори президента США 2016 року. (17.07.2018)