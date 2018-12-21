Трамп підписав указ про виведення військ США з Сирії

Більшість союзників США здивовані рішенням Трампа. Водночас Туреччина привітала цей крок, а також пообіцяла знищити залишки "Ісламської держави" в Сирії.
Президент США Дональд Трамп підписав указ про виведення американських військ із Сирії. Про це в понеділок, 24 грудня, повідомляє агенція AFP з посиланням на представника Пентагону. Співрозмовник агенції лише підтвердив сам факт підписання указу, не повідомивши при цьому будь-яких подробиць.
Більшість союзників Вашингтона були здивовані несподіваним рішенням президента США вивести військовий контингент із Сирії. Туреччина стала однією з небагатьох країн-союзниць Сполучених Штатів, яка підтримала рішення Трампа. Тепер у Анкари буде більше свободи для боротьби з курдськими формуваннями у Сирії, зазначають оглядачі.
Трамп і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні обговорили ситуацію під час телефонної розмови й домовилися "забезпечити координацію між військовими, дипломатичними та іншими представниками двох держав", повідомили в адміністрації президента Туреччини.
24 грудня Трамп повідомив, що Ердоган обіцяв йому знищити залишки "Ісламської держави" в Сирії. "Президент Туреччини переконливо поінформував мене, що він знищить те, що залишилося від ІД у Сирії. Він людина, яка може зробити це, адже Туреччина поруч із Сирією. Наші війська повертаються додому!" - написав Дональд Трамп у своєму мікроблозі в Twitter.
Як повідомлялося, Білий дім у середу, 19 грудня, оголосив, що США виведуть свої війська із Сирії, оскільки починається новий етап боротьби з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД). Зазначалося, що контингент США в Сирії становить близько двох тисяч солдатів.
Президент США Дональд Трамп хоче вивести американські війська із Сирії, оскільки ключове завдання вони там, мовляв, виконали. Серйозна помилка, якій радіють передусім у Москві, вважає Удо Бауер. (20.12.2018)
У Франції, Німеччині та Великобританії здивовані рішенням США вивести свої війська із Сирії та наголошують, що загроза з боку "Ісламської держави" залишається. (20.12.2018)