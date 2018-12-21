 Трамп підписав указ про виведення військ США з Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2018

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Новини

Трамп підписав указ про виведення військ США з Сирії

Більшість союзників США здивовані рішенням Трампа. Водночас Туреччина привітала цей крок, а також пообіцяла знищити залишки "Ісламської держави" в Сирії.

Військові США (фото з архіву)

Військові США (фото з архіву)

Президент США Дональд Трамп підписав указ про виведення американських військ із Сирії. Про це в понеділок, 24 грудня, повідомляє агенція AFP з посиланням на представника Пентагону. Співрозмовник агенції лише підтвердив сам факт підписання указу, не повідомивши при цьому будь-яких подробиць.

Більшість союзників Вашингтона були здивовані несподіваним рішенням президента США вивести військовий контингент із Сирії. Туреччина стала однією з небагатьох країн-союзниць Сполучених Штатів, яка підтримала рішення Трампа. Тепер у Анкари буде більше свободи для боротьби з курдськими формуваннями у Сирії, зазначають оглядачі.

Трамп і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні обговорили ситуацію під час телефонної розмови й домовилися "забезпечити координацію між військовими, дипломатичними та іншими представниками двох держав", повідомили в адміністрації президента Туреччини.

24 грудня Трамп повідомив, що Ердоган обіцяв йому знищити залишки "Ісламської держави" в Сирії. "Президент Туреччини переконливо поінформував мене, що він знищить те, що залишилося від ІД у Сирії. Він людина, яка може зробити це, адже Туреччина поруч із Сирією. Наші війська повертаються додому!" - написав Дональд Трамп у своєму мікроблозі в Twitter.

Як повідомлялося, Білий дім у середу, 19 грудня, оголосив, що США виведуть свої війська із Сирії, оскільки починається новий етап боротьби з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД). Зазначалося, що контингент США в Сирії становить близько двох тисяч солдатів.

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