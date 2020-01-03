Трамп пропонує розширити НАТО на Близький Схід

Президент США Дональд Трамп пропонує розширити НАТО, включивши до складу Північноатлантичного альянсу також країни Близького Сходу. Таку пропозицію американський президент висловив у четвер, 9 січня, у Білому домі, повідомляє агенція AP.

Для Альянсу, чиє існування налічує вже 70 років, Трамп навіть запропонував нову назву у разі такого розширення - NATOME (NATO-Middle East), що можна перекласти як НАТОБС (НАТО - Близький Схід). "Яка гарна назва", - прокоментував свою пропозицію очільник Білого дому.

Трамп зауважив, що США побороли бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава", позбавивши їх контролю над територією та вбивши лідера ІД Абу Бакра аль-Багдаді. При цьому він переконаний, що США "зробили Європі велику послугу".

"Я вважаю, що НАТО має бути розширене, і ми маємо включити Близький Схід, безумовно… Зараз тягар лежить на нас, і це несправедливо", - заявив Трамп.

Американський президент додав, що хотів би бачити на Близькому Сході більше військових НАТО, тому що проблеми у регіоні є міжнародного масштабу. За словами Трампа, він обговорював роль НАТО у середу, 8 січня, під час телефонної розмови з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Нагадаємо, у середу Трамп також закликав НАТО більше залучитись до вирішення ситуації на Близькому Сході під час звернення до нації щодо ситуації з Іраном. У ніч на 8 січня Іран завдав зі своєї території удару більш ніж десятком ракет по двох військових базах у Іраку, на яких перебували військові США та інших країн антитерористичної коаліції.

Відповідальність за удари взяв на себе іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Атака відбулася після поховання іранського генерала Касема Сулеймані, який загинув внаслідок американського ракетного удару в Іраку. В Ірані у відповідь оголосили про подальший вихід з "ядерної угоди" і анонсували удари відплати по об'єктах США та Ізраїлю.

Після інциденту НАТО заявило, що тимчасово відводить частину своїх військ з Іраку, а також передислоковує решту військових всередині країни.