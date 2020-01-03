 Трамп пропонує розширити НАТО на Близький Схід | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Трамп пропонує розширити НАТО на Близький Схід

Президент США Дональд Трамп запропоновував включити до складу НАТО країни Близького Сходу. Очільник Білого дому навіть вигадав для Альянсу нову назву у разі такого розширення.

Дональд Трамп

Дональд Трамп придумав для НАТО нову назву

Президент США Дональд Трамп пропонує розширити НАТО, включивши до складу Північноатлантичного альянсу також країни Близького Сходу. Таку пропозицію американський президент висловив у четвер, 9 січня, у Білому домі, повідомляє агенція AP.

Для Альянсу, чиє існування налічує вже 70 років, Трамп навіть запропонував нову назву у разі такого розширення - NATOME (NATO-Middle East), що можна перекласти як НАТОБС (НАТО - Близький Схід). "Яка гарна назва", - прокоментував свою пропозицію очільник Білого дому.

Трамп зауважив, що США побороли бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава", позбавивши їх контролю над територією та вбивши лідера ІД Абу Бакра аль-Багдаді. При цьому він переконаний, що США "зробили Європі велику послугу".

"Я вважаю, що НАТО має бути розширене, і ми маємо включити Близький Схід, безумовно… Зараз тягар лежить на нас, і це несправедливо", - заявив Трамп.

DW.COM

У Північноатлантичному альянсі заявили, що задля безпеки військових виводять їх частину з Іраку, решту передислокують всередині країни. (07.01.2020)

Президент США оголосив про запровадження нових санкцій щодо Ірану після ударів по американських базах в Іраку. Дональд Трамп заявив, що Тегеран ніколи не зможе отримати ядерну зброю за його президентства. (08.01.2020)

Американський президент додав, що хотів би бачити на Близькому Сході більше військових НАТО, тому що проблеми у регіоні є міжнародного масштабу. За словами Трампа, він обговорював роль НАТО у середу, 8 січня, під час телефонної розмови з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Нагадаємо, у середу Трамп також закликав НАТО більше залучитись до вирішення ситуації на Близькому Сході під час звернення до нації щодо ситуації з Іраном. У ніч на 8 січня Іран завдав зі своєї території удару більш ніж десятком ракет по двох військових базах у Іраку, на яких перебували військові США та інших країн антитерористичної коаліції.

Відповідальність за удари взяв на себе іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Атака відбулася після поховання іранського генерала Касема Сулеймані, який загинув внаслідок американського ракетного удару в Іраку. В Ірані у відповідь оголосили про подальший вихід з "ядерної угоди" і анонсували удари відплати по об'єктах США та Ізраїлю.

Після інциденту НАТО заявило, що тимчасово відводить частину своїх військ з Іраку, а також передислоковує решту військових всередині країни.

Також за темою

U.S. Embassy im Iran wird von iranischem Militär belagert

США відправлять додатковий військовий контингент на Близький Схід 03.01.2020

Після вбивства американськими військовими іранського генерала Пентагон вирішив відправити на Близький Схід бригаду сил швидкого реагування. У Тегерані тим часом пообіцяли правові заходи, а також "відплату" Вашингтону.

Irak Bagdad Trauermarsch für Kassem Soleimani und Abu Mahdi al-Muhandis

США-Іран: причини та наслідки ескалації у Перській затоці 06.01.2020

Убивство США іранського генерала Сулеймані загострило конфронтацію в Перській затоці. Президент США Дональд Трамп пішов на цей крок, переслідуючи внутрішньо політичні цілі - або не надто замислюючись над його наслідками.

USA Washington Weißes Haus | Donald Trump, Präsident | Statement Iran

Трамп анонсував нові санкції щодо Ірану 08.01.2020

Президент США оголосив про запровадження нових санкцій щодо Ірану після ударів по американських базах в Іраку. Дональд Трамп заявив, що Тегеран ніколи не зможе отримати ядерну зброю за його президентства.

Реклама

Докладно

Реджеп Таїп Ердоган у Стамбулі під час реферндуму, 2017 рік

Трон турецького "султана" починає хитатися

У Туреччині розпочалися зміни, що можуть перекреслити плани президента Ердогана, вважає Даніель Беллут.  

Оператор ГТС України очікує втратити від Турецького потоку близько 450 мільйонів доларів щороку

Оператор ГТС України назвав втрати від "Турецького потоку"

Втрати від газопроводу "Турецький потік" складуть близько 450 мільйонів доларів на рік, оцінили в Операторі ГТС України.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  