 Трамп пригрозив Парижу митами на вина і покепкував з рейтингу Макрона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2018

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Новини

Трамп пригрозив Парижу митами на вина і покепкував з рейтингу Макрона

Президент США Дональд Трамп у Twitter розкритикував французького президента Еммануеля Макрона за низький рейтинг та пригрозив запровадити мита на вина.

Дональд Трамп (ліворуч) та Еммануель Макрон

Дональд Трамп (ліворуч) та Еммануель Макрон

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 13 листопада, у низці дописів на Twitter розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона, пригрозивши Франції запровадженням додаткових мит на вина та нагадавши Франції про часи Першої і Другої світових воєн. "Еммануель Макрон пропонує розбудовувати власну армію для захисту Європи від США, Китаю та Росії. Однак у Першій і Другій світових війнах цим займалася Німеччина - чим це закінчилося для Франції?" - написав Трамп, закликавши "платити за НАТО".

Трамп також назвав несправедливим те, що Франція має "великі мита" на ввіз американських вин у той час, як США "має дуже малі мита". "Несправедливо, треба змінити!", - написав Трамп.

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Американський президент Дональд Трамп незадоволений ініціативою президента Франції Еммануеля Макрона щодо створення європейської армії і вимагає від Європи збільшити фінансування НАТО. (10.11.2018)

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що ідея створення європейської армії перегукується з прагненням президента США Дональда Трампа перерозподілити фінансовий тягар між членами НАТО. (10.11.2018)

Окрім того, американський президент зробив випад і особисто проти Макрона, зазначивши у окремому твіті, що Макрон має "дуже низький рівень підтримки у Франції, 26 відсотків, і безробіття на рівні майже 10 відсотків". При цьому Трамп наголосив, що "немає більш націоналістичної країни за Францію" і додав "Зробіть Францію знову великою!".

У Єлисейському палаці відреагували на потік твітів Трампа словами "без коментарів".

Нагадаємо, днями у своєму виступі з нагоди річницю завершення Першої світової війни президент Франції Еммануель Макрон застеріг лідерів держав від небезпеки націоналізму. Французький президент назвав націоналізм "зрадою" та "прямо протилежним" до патріотизму. Зокрема, Макрон розкритикував позицію "наші інтереси передусім", що є співзвучною зі слоганом Трампа "Америка передусім". Багато оглядачів розцінили виступ Макрона як критичний випад на адресу Трампа.

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