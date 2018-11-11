Трамп пригрозив Парижу митами на вина і покепкував з рейтингу Макрона

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 13 листопада, у низці дописів на Twitter розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона, пригрозивши Франції запровадженням додаткових мит на вина та нагадавши Франції про часи Першої і Другої світових воєн. "Еммануель Макрон пропонує розбудовувати власну армію для захисту Європи від США, Китаю та Росії. Однак у Першій і Другій світових війнах цим займалася Німеччина - чим це закінчилося для Франції?" - написав Трамп, закликавши "платити за НАТО".

Трамп також назвав несправедливим те, що Франція має "великі мита" на ввіз американських вин у той час, як США "має дуже малі мита". "Несправедливо, треба змінити!", - написав Трамп.

Окрім того, американський президент зробив випад і особисто проти Макрона, зазначивши у окремому твіті, що Макрон має "дуже низький рівень підтримки у Франції, 26 відсотків, і безробіття на рівні майже 10 відсотків". При цьому Трамп наголосив, що "немає більш націоналістичної країни за Францію" і додав "Зробіть Францію знову великою!".

У Єлисейському палаці відреагували на потік твітів Трампа словами "без коментарів".

Нагадаємо, днями у своєму виступі з нагоди річницю завершення Першої світової війни президент Франції Еммануель Макрон застеріг лідерів держав від небезпеки націоналізму. Французький президент назвав націоналізм "зрадою" та "прямо протилежним" до патріотизму. Зокрема, Макрон розкритикував позицію "наші інтереси передусім", що є співзвучною зі слоганом Трампа "Америка передусім". Багато оглядачів розцінили виступ Макрона як критичний випад на адресу Трампа.