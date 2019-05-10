 Трамп пригрозив Китаю своїм другим президентським строком | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2019

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Новини

Трамп пригрозив Китаю своїм другим президентським строком

Китайському керівництву не варто намагатися виграти час, сподіваючись на перемогу кандидата від демократів на наступних президентських виборах у США, застеріг Дональд Трамп.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп застеріг Пекін від спроб виграти час у торговельній суперечці з Вашингтоном з метою дочекатися виборів президента 2020 року. Про це Трамп написав у суботу, 11 травня, в соціальній мережі Twitter.

На думку Трампа, не виключено, що КНР намагатиметься дочекатися результатів президентських виборів США, що відбудуться у листопаді 2020 року, "щоб побачити, чи їм пощастить і переможе демократ, бо тоді вони будуть і надалі щороку нагріватися на США на 500 мільярдів доларів".

Тож нинішній господар Білого дому одразу застеріг, що сам "збирається перемогти" на цих виборах. Якщо торговельну угоду доведеться обговорювати під час другого президентського терміну Трампа, то її умови будуть "значно гіршими" для КНР. На тлі цього, Китаю було б доцільніше діяти зараз, а не чекати, виснував американський лідер.

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Китайські фондові індекси обвалилися після заяви американського президента Дональда Трампа про підвищення митних тарифів на деякі групи товарів з Китаю. (06.05.2019)

Президент США Дональд Трамп розпорядився розглянути можливість підвищення ввізних мит на товари з Китаю, що не потрапили під підвищення мит напередодні. (11.05.2019)

Нагадаємо, з липня 2018 року Вашингтон запровадив торговельні обмеження для китайських товарів у вигляді підвищення ставок ввізного мита. Днями США розширили дію цих мит. Нині 25-відсотковим американським імпортним митом обкладаються вироблені в КНР товари на суму понад 250 мільярдів США.

Крім того, напередодні Трамп пригрозив запровадити такі ж ставки ввізного мита на решту найменувань товарів на суму 350 мільярдів доларів, що імпортуються з КНР. У разі такого кроку, під дію підвищених ставок ввізного мита потрапить увесь китайський імпорт.

Нинішня торговельна суперечка між двома найбільшими економіками світу вже призводить до істотно сповільнення глобального економічного зростання, нагадує агенція новин Reuters. 

Нещодавно в Міжнародному валютному фонді (МВФ) застерегли, що торговельні суперечки між США та Китаєм і запровадження обома країнами нових митних тарифів загрожують стабільності світової економіки.

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