Трамп пригрозив застосувати армію для придушення заворушень у США

Президент США Дональд Трамп назвав заворушення, що охопили низку штатів після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда, "актом внутрішнього тероризму". У виголошеній перед Білим домом у понеділок, 1 червня, промові він також заявив про готовність застосувати військових, щоб покласти край безладам у країні.

"Якщо те чи інше місто або той чи інший штат вагатиметься з тим, щоб ужити необхідних заходів для захисту життя і власності своїх жителів, я застосую збройні сили США і швидко вирішу проблему за них", - наголосив Трамп.

Водночас американський президент визнав, що громадяни країни "справедливо обурені" через трагічну загибель афроамериканця Джорджа Флойда. Він також запевнив, що його адміністрація потурбується про те, щоб у цьому випадку перемогла "справедливість". Водночас американський лідер дав недвозначно зрозуміти, що не допустить, щоб мирні акції протесту затьмарили дії "розлюченого натовпу".

Після промови американський президент вирушив пішки до церкви, розташованої неподалік від Білого дому, повідомляє інформагенція dpa. Днями ця релігійна споруда була пошкоджена мітингарями, які намагалися її підпалити та спотворили її стіни графіті. Щоб прокласти шлях для президента до будівлі церкви, поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників акції протесту, які зібралися поблизу Білого дому.

Як повідомлялося, президент США й раніше закликав губернаторів штатів діяти жорсткіше щодо учасників акцій протесту і застосовувати силу для припинення заворушень. Він зокрема вказував на необхідність активніше застосовувати Національну гвардію проти учасників безладів.

Заворушення тривають кілька днів

У США вже кілька днів поспіль тривають масові протести, які викликала смерть афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання білим поліцейським у Міннеаполісі. Протести спочатку охопили це місто, а згодом перекинулися на інші міста.

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Учасники акцій протесту вимагають справедливого покарання для причетних до брутальних дій поліцейських. Поки четверо поліцейських звільнені зі служби. Головний підозрюваний затриманий, йому пред'явлено обвинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших осіб слідчі дії тривають.

Влада низки міст, у тому числі Нью-Йорка й Вашингтона пішла на запровадження комендантської години в темну пору доби.