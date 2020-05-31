Трамп пригрозив застосувати армію для придушення заворушень у США

Президент США Дональд Трамп назвав заворушення, що охопили низку штатів після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда, "актом внутрішнього тероризму". У виголошеній перед Білим домом у понеділок, 1 червня, промові він також заявив про готовність застосувати військових, щоб покласти край безладам у країні.
"Якщо те чи інше місто або той чи інший штат вагатиметься з тим, щоб ужити необхідних заходів для захисту життя і власності своїх жителів, я застосую збройні сили США і швидко вирішу проблему за них", - наголосив Трамп.
Водночас американський президент визнав, що громадяни країни "справедливо обурені" через трагічну загибель афроамериканця Джорджа Флойда. Він також запевнив, що його адміністрація потурбується про те, щоб у цьому випадку перемогла "справедливість". Водночас американський лідер дав недвозначно зрозуміти, що не допустить, щоб мирні акції протесту затьмарили дії "розлюченого натовпу".
Після промови американський президент вирушив пішки до церкви, розташованої неподалік від Білого дому, повідомляє інформагенція dpa. Днями ця релігійна споруда була пошкоджена мітингарями, які намагалися її підпалити та спотворили її стіни графіті. Щоб прокласти шлях для президента до будівлі церкви, поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників акції протесту, які зібралися поблизу Білого дому.
Як повідомлялося, президент США й раніше закликав губернаторів штатів діяти жорсткіше щодо учасників акцій протесту і застосовувати силу для припинення заворушень. Він зокрема вказував на необхідність активніше застосовувати Національну гвардію проти учасників безладів.
Заворушення тривають кілька днів
У США вже кілька днів поспіль тривають масові протести, які викликала смерть афроамериканця Джорджа Флойда після жорсткого затримання білим поліцейським у Міннеаполісі. Протести спочатку охопили це місто, а згодом перекинулися на інші міста.
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Учасники акцій протесту вимагають справедливого покарання для причетних до брутальних дій поліцейських. Поки четверо поліцейських звільнені зі служби. Головний підозрюваний затриманий, йому пред'явлено обвинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших осіб слідчі дії тривають.
Влада низки міст, у тому числі Нью-Йорка й Вашингтона пішла на запровадження комендантської години в темну пору доби.
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Колір протесту
Жовтий - Франція
Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.
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Колір протесту
Шафрановий - М'янма
2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.
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Колір протесту
Зелений - Аргентина
З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.
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Колір протесту
Жовтий - Гонконг
"Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.
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Колір протесту
Червоний і жовтий - Таїланд
У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.
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Колір протесту
Помаранчевий - Україна
Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".
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Колір протесту
Зелений - Іран
2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".
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Колір протесту
Жовтий - Філіппіни
21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.
Автор: Валерій Сааков