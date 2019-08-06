Трамп похвалився, що США мають такі ж супершвидкі ракети, як і Росія

Американські військові мають у своєму розпорядженні супершвидкі ракети, заявив у понеділок, 10 лютого, президент США Дональд Трамп. "У нас є супершвидкі ракети, величезна кількість. Ми так і називаємо їх - супершвидкі. Вони в чотири, п'ять, шість і навіть в сім разів швидші, ніж звичайні ракети", - сказав він у Вашингтоні під час виступу перед губернаторами штатів.

За словами Трампа, такі ракети потрібні США, "тому що у Росії є щось подібне". Він вважає, що російська сторона змогла освоїти нові ракетні технології, завдяки інформації, отриманої з планів колишньої американської адміністрації. "Можу розповісти вам, як вони отримали доступ. Вони отримали їх, можливо, з планів адміністрації (Барака) Обами", - сказав президент США.

Трамп додав, що тоді США не займалися втіленням подібних планів в життя. "І це дуже погано", - наголосив він. За його словами, не тільки Росія, але і Китай веде роботу у сфері розробки надшвидких ракет.

Путін також хвалився надшвидкими ракетами

Раніше російський президент Володимир Путін заявляв, що Росія розробляє зброю нового покоління. "Вперше за всю історію існування ракетно-ядерної зброї - включаючи і радянський період, і новітню історію - ми нікого не наздоганяємо", - сказав Путін 15 січня в посланні Федеральним зборам.

Минулого року він також повідомив, що в Росії розроблена морська гіперзвукова ракета "Циркон", яка буде здатна вражати наземні і надводні цілі на дальності понад тисячі кілометрів зі швидкістю, яка приблизно у 9 разів перевищує швидкість звуку.

А в березні 2018 року російський президент повідомляв, що в Росії почалася активна фаза випробувань нової міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Путін також заявив, що у Росії тепер є гіперзвукова зброя - стратегічний ракетний комплекс "Авангард" і авіаційний комплекс "Кинжал", розроблені ядерний підводний човен-безпілотник, бойові лазери і крилата ракета з ядерною енергетичною установкою.