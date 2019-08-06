 Трамп похвалився, що США мають такі ж супершвидкі ракети, як і Росія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.02.2020

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Новини

Трамп похвалився, що США мають такі ж супершвидкі ракети, як і Росія

Американські військові мають ракети, які є в рази швидшими, ніж звичайні, заявив американський президент Дональд Трамп. Він зазначив, що Москва отримала технології для розробки власних ракет завдяки адміністрації Обами.

Дональд Трамп похвалився супершвидкими ракетами

Дональд Трамп похвалився супершвидкими ракетами

Американські військові мають у своєму розпорядженні супершвидкі ракети, заявив у понеділок, 10 лютого, президент США Дональд Трамп. "У нас є супершвидкі ракети, величезна кількість. Ми так і називаємо їх - супершвидкі. Вони в чотири, п'ять, шість і навіть в сім разів швидші, ніж звичайні ракети", - сказав він у Вашингтоні під час виступу перед губернаторами штатів.

За словами Трампа, такі ракети потрібні США, "тому що у Росії є щось подібне". Він вважає, що російська сторона змогла освоїти нові ракетні технології, завдяки інформації, отриманої з планів колишньої американської адміністрації. "Можу розповісти вам, як вони отримали доступ. Вони отримали їх, можливо, з планів адміністрації (Барака) Обами", - сказав президент США.

Трамп додав, що тоді США не займалися втіленням подібних планів в життя. "І це дуже погано", - наголосив він. За його словами, не тільки Росія, але і Китай веде роботу у сфері розробки надшвидких ракет.

Путін також хвалився надшвидкими ракетами

Раніше російський президент Володимир Путін заявляв, що Росія розробляє зброю нового покоління. "Вперше за всю історію існування ракетно-ядерної зброї - включаючи і радянський період, і новітню історію - ми нікого не наздоганяємо", - сказав Путін 15 січня в посланні Федеральним зборам.

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Минулого року він також повідомив, що в Росії розроблена морська гіперзвукова ракета "Циркон", яка буде здатна вражати наземні і надводні цілі на дальності понад тисячі кілометрів зі швидкістю, яка приблизно у 9 разів перевищує швидкість звуку.

А в березні 2018 року російський президент повідомляв, що в Росії почалася активна фаза випробувань нової міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Путін також заявив, що у Росії тепер є гіперзвукова зброя - стратегічний ракетний комплекс "Авангард" і авіаційний комплекс "Кинжал", розроблені ядерний підводний човен-безпілотник, бойові лазери і крилата ракета з ядерною енергетичною установкою.

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