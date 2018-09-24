Трамп поділився історією "закоханості" з Кім Чен Ином

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що після обміну листами з північнокорейським лідером Кім Чен Ином вони "закохалися один в одного". Про це він заявив у суботу, 29 вересня, на зустрічі з прихильниками у штаті Західна Вірджинія. "Він написав мені чудові листи, неймовірні листи. І ми закохалися", - зазначив Трамп. Відео зустрічі викладене у Twitter політика.
Він також розкритикував своїх опонентів усередині США, які заявляють, що він "жертвує багато чим" заради розрядки у відносинах з Північною Кореєю. "Я не пожертвував нічим", - підкреслив Трамп. Відомо, що його адміністрація працює над підготовкою нової зустрічі з Кімом. Темами знову мають стати денуклеаризація та безпека на Корейському півострові. Утім, точна дата заходу поки невідома.
Утім, як зазначає інформагентство Reuters з посиланням на неназваних представників адміністрації, Пхеньян досі не погодився на принципові для США речі у цьому процесі. Зокрема, немає згоди щодо визначення базових для угоди термінів, як-от "денуклеаризація", "можливість верифікації" та "незворотність".
Раніше цього ж дня на Генасамблеї ООН міністр закордонних справ КНДР Лі Ен Хо піддав нищівній критиці політику санкцій з боку США щодо Пхеньяна. На його думку, саме це й призвело до сповільнення процесу денуклеаризації на Корейському півострові. США "роблять ставку на заходи примусу", а вони "смертельні для забезпечення довіри".
-
На кого націлені санкції США?
Іран
Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.
-
На кого націлені санкції США?
Північна Корея
Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.
-
На кого націлені санкції США?
Сирія
Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.
-
На кого націлені санкції США?
Росія
У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.
-
На кого націлені санкції США?
Куба
Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.
Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк