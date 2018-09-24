Трамп поділився історією "закоханості" з Кім Чен Ином

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що після обміну листами з північнокорейським лідером Кім Чен Ином вони "закохалися один в одного". Про це він заявив у суботу, 29 вересня, на зустрічі з прихильниками у штаті Західна Вірджинія. "Він написав мені чудові листи, неймовірні листи. І ми закохалися", - зазначив Трамп. Відео зустрічі викладене у Twitter політика.

Він також розкритикував своїх опонентів усередині США, які заявляють, що він "жертвує багато чим" заради розрядки у відносинах з Північною Кореєю. "Я не пожертвував нічим", - підкреслив Трамп. Відомо, що його адміністрація працює над підготовкою нової зустрічі з Кімом. Темами знову мають стати денуклеаризація та безпека на Корейському півострові. Утім, точна дата заходу поки невідома.

Утім, як зазначає інформагентство Reuters з посиланням на неназваних представників адміністрації, Пхеньян досі не погодився на принципові для США речі у цьому процесі. Зокрема, немає згоди щодо визначення базових для угоди термінів, як-от "денуклеаризація", "можливість верифікації" та "незворотність".

Раніше цього ж дня на Генасамблеї ООН міністр закордонних справ КНДР Лі Ен Хо піддав нищівній критиці політику санкцій з боку США щодо Пхеньяна. На його думку, саме це й призвело до сповільнення процесу денуклеаризації на Корейському півострові. США "роблять ставку на заходи примусу", а вони "смертельні для забезпечення довіри".