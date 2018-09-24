 Трамп поділився історією ″закоханості″ з Кім Чен Ином | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трамп поділився історією "закоханості" з Кім Чен Ином

Дональд Трамп вважає, що його зусилля щодо переговорів з КНДР - успішні. Листи Кім Чен Ина до нього він назвав "неймовірними".

Трамп та Кім на саміті у Сінгапурі, червень 2018 року

Трамп та Кім на саміті у Сінгапурі, червень 2018 року

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що після обміну листами з північнокорейським лідером Кім Чен Ином вони "закохалися один в одного". Про це він заявив у суботу, 29 вересня, на зустрічі з прихильниками у штаті Західна Вірджинія. "Він написав мені чудові листи, неймовірні листи. І ми закохалися", - зазначив Трамп. Відео зустрічі викладене у Twitter політика.

Він також розкритикував своїх опонентів усередині США, які заявляють, що він "жертвує багато чим" заради розрядки у відносинах з Північною Кореєю. "Я не пожертвував нічим", - підкреслив Трамп. Відомо, що його адміністрація працює над підготовкою нової зустрічі з Кімом. Темами знову мають стати денуклеаризація та безпека на Корейському півострові. Утім, точна дата заходу поки невідома.

DW.COM

США запрошують представника КНДР на переговори в Нью-Йорку. Ітиметься знову про роз'ядернення Корейського півострова. (20.09.2018)

Південна Корея та КНДР зробили чергові кроки до зближення. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин укотре обіцяє демонтаж ядерних потужностей. (19.09.2018)

Утім, як зазначає інформагентство Reuters з посиланням на неназваних представників адміністрації, Пхеньян досі не погодився на принципові для США речі у цьому процесі. Зокрема, немає згоди щодо визначення базових для угоди термінів, як-от "денуклеаризація", "можливість верифікації" та "незворотність".

Раніше цього ж дня на Генасамблеї ООН міністр закордонних справ КНДР Лі Ен Хо піддав нищівній критиці політику санкцій з боку США щодо Пхеньяна. На його думку, саме це й призвело до сповільнення процесу денуклеаризації на Корейському півострові. США "роблять ставку на заходи примусу", а вони "смертельні для забезпечення довіри".

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

Також за темою

USA Ri Yong Ho Aussenminister von Nordkorea spricht vor der UN-Generalversammlung

Глава МЗС КНДР: Без посилення довіри не буде роззброєння 29.09.2018

Глава МЗС КНДР Лі Ен Хо розкритикував Вашингтон за санкції проти Пхеньяна та викликаний цим брак довіри. Лін Ен Хо дав зрозуміти, що без посилення довіри до США КНДР не відмовиться від ядерної зброї.

Nordkorea Moon Jae In, Präsident Südkorea & Kim Jong Un in Pjöngjang

Кім Чен Ин обіцяє відмовитися від атома 19.09.2018

Південна Корея та КНДР зробили чергові кроки до зближення. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин укотре обіцяє демонтаж ядерних потужностей.

Nordkorea Militärparade zum 70. Jahrestag der Staatsgründung

У КНДР відзначають військовим парадом 70-у річницю заснування держави 09.09.2018

З нагоди 70-ї річниці заснування КНДР у Пхеньяні проводиться масштабний військовий парад. Утім, цього разу північнокорейське керівництво не стало демонструвати балістичні ракети.

Реклама

Докладно

Противники перейменування Македонії

Референдум у Македонії

Експерти оцінили для DW ситуацію, що склалася. 

Ілон Маск на астронавтичній конференції у Мексиці, вересень 2018

Твіт про Tesla коштував Маску 20 мільйонів доларів

Претензії регулятора до Маска та його компанії врегулювали поза судом. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  