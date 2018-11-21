Трамп подякував саудитам за падіння цін на нафту

Збільшення Саудівською Аравією обсягів видобутку нафти призвело до падіння світових цін на неї, вважає президент США Дональд Трамп. Він подякував саудитам за таку політику.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп подякував керівництву Саудівської Аравії за нинішні високі обсяги нафтовидобутку. Про це Трамп написав у середу, 21 листопада, у соціальній мережі Twitter.
У дописі американський президент наголосив, що теперішнє падіння світових цін на чорне золото можна порівняти зі скороченням податків "як для США, так і для всього світу".
Агенція новин Bloomberg повідомила про рекордні обсяги видобутку нафти в Саудівській Аравії, що сягнули в листопаді 10,9 мільйона барелів (1 барель = 159 літрів. - Ред.) на добу. Саме висока пропозиція призводить до нинішнього падіння цін на нафту, зазначають біржові аналітики, на яких посилається агенція новин dpa.
Раніше Трамп не раз звинувачував як Саудівську Аравію, так і клуб країн-експортерів нафти ОПЕК у політиці штучної підтримки високих цін на нафту. Глава Білого дому також звертався до саудівського керівництва з вимогою збільшити обсяги нафтовидобутку.
Тим часом світові ціни на чорне золото й надалі падають. Під час торгів на Лондонській біржі 21 листопада за один барель нафти марки Brent платили 63,6 долара США. Натомість на торгах у Нью-Йорку ціна одного бареля нафти марки WTI коливалася поблизу позначки в 54 долари.
Нагадаємо, напередодні Трамп запевнив керівництво Саудівської Аравії, що США й надалі залишатимуться союзником саудитів, попри вбивство журналіста Джамаля Хашоггі.
Саудівська Аравія заявила про готовність збільшити видобування нафти, щоб збалансувати попит та пропозицію на ринку. Резервні потужності країни дозволяють викачувати до двох мільйонів барелів нафти на день. (03.07.2018)
Напередодні ціна на нафту впала за добу до річного мінімуму. Причини падіння - погіршення прогнозу ОПЕК щодо зростання попиту на чорне золото і заяви президента США Дональда Трампа. (14.11.2018)