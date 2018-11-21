Трамп подякував саудитам за падіння цін на нафту

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп подякував керівництву Саудівської Аравії за нинішні високі обсяги нафтовидобутку. Про це Трамп написав у середу, 21 листопада, у соціальній мережі Twitter.

У дописі американський президент наголосив, що теперішнє падіння світових цін на чорне золото можна порівняти зі скороченням податків "як для США, так і для всього світу".

Агенція новин Bloomberg повідомила про рекордні обсяги видобутку нафти в Саудівській Аравії, що сягнули в листопаді 10,9 мільйона барелів (1 барель = 159 літрів. - Ред.) на добу. Саме висока пропозиція призводить до нинішнього падіння цін на нафту, зазначають біржові аналітики, на яких посилається агенція новин dpa.

Раніше Трамп не раз звинувачував як Саудівську Аравію, так і клуб країн-експортерів нафти ОПЕК у політиці штучної підтримки високих цін на нафту. Глава Білого дому також звертався до саудівського керівництва з вимогою збільшити обсяги нафтовидобутку.

Тим часом світові ціни на чорне золото й надалі падають. Під час торгів на Лондонській біржі 21 листопада за один барель нафти марки Brent платили 63,6 долара США. Натомість на торгах у Нью-Йорку ціна одного бареля нафти марки WTI коливалася поблизу позначки в 54 долари.

Нагадаємо, напередодні Трамп запевнив керівництво Саудівської Аравії, що США й надалі залишатимуться союзником саудитів, попри вбивство журналіста Джамаля Хашоггі.