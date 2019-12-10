Трамп назвав спробу його імпічменту "війною проти демократії"

Президент США Дональд Трамп написав гнівного листа спікерці Палати представників Ненсі Пелосі через затвердження пунктів обвинувачення проти нього. Президент США назвав спробу імпічменту "війною проти демократії".
Президент США Дональд Трамп засудив спробу представників Демократичної партії провести його імпічмент, який назвав "хрестовим походом" проти нього. Він закликав припинити процес імпічменту. Про це йдеться у відкритому листі до спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, опублікованому у вівторок, 17 грудня. При цьому голосування щодо імпічменту заплановане в Палаті представників Конгресу США на середу, 18 грудня.
У листі Трамп на шести сторінках ще раз порівняв розслідування проти нього з "полюванням на відьом" та назвав його "обманом", причина якого нібито криється у відмові демократів прийняти його обрання президентом.
"Ви - ті, хто приносить біль і страждання нашій республіці заради власних егоїстичних, особистих політичних вигод", - написав Трамп.
Він також звинуватив Пелосі у тому, що вона нібито "порушила присягу" і "вірність конституції", а також "оголосила війну американської демократії". На думку Трампа, Пелосі намагається "скасувати вибори 2016 року" і "вкрасти вибори 2020 року".
Господар Білого дому знову захистив "абсолютно ідеальну" телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Також Трамп знову спробував виправдати розслідування щодо свого ймовірного опонента від Демократичної партії Джо Байдена та його сина.
Тим часом у декількох американських містах відбулися демонстрації, учасники яких підтримували ініціативу демократів щодо процедури імпічменту Трампа.
У свою чергу, Пелосі заявила, що ще не мала можливості повністю прочитати весь лист. "Я бачила лише найосновніше з листа, і він дуже дивний", - сказала вона.
13 грудня комітет з питань юстиції Палати представників Конгресу США затвердив два пункти обвинувачення проти президента країни Дональда Трампа - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу.
Нагадаємо, так званий "український скандал" був спричинений телефонною розмовою Трампа і Зеленського 25 липня. Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно Хантера Байдена. З цією метою було заморожено надання Києву виділеної військової допомоги на суму в 400 мільйонів доларів. Також Трамп нібито вимагав від Зеленського провести розслідування щодо ймовірного втручання України в американські президентські вибори у 2016 році.
У зв'язку з цими справами Конгрес почав розслідування. Трамп і республіканці своєю чергою заявляють, що президент не зробив нічого протиправного та про відсутність прямих доказів затримання військової допомоги Україні з метою змусити Київ провести розслідування.