Трамп назвав "путчем" ініційовану проти нього процедуру імпічменту

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп загостроє риторику у своїй критиці ініційованої проти нього членами Демократичної партії в Палаті представників процедури імпічменту. У серії дописів у соціальній мережі Twitter ввечері у вівторок, 1 жовтня, Трамп назвав спробу позбавити його президентської посади "путчем" та намаганням перекреслити результати виборів.

"Чим більше я дізнаюся з кожним днем, то приходжу до вистновку: те, що відбувається, - це не імпічмент, а путч з наміром відібрати у людей владу, їхні голоси, їхні свободи, другу поправку (що дозволяє вільне володіння зброєю. - Ред.), релігію, збройні сили, мур на кордоні (з Мексикою задля обмеження потоку мігрантів. - Ред.) і їхні Богом дані права громадян США", - попередив Трамп.

У іншому твіті американський президент додав, що йдеться про "найбільше полювання на відьом" у історії США.

Як повідомлялося, минулого тижня члени Демократичної партії, котра має більшість у Палаті представників, розпочали проти Трампа процедуру імпічменту через так званий "український скандал". Трампу зокрема закидають, що він тиснув на українського президента Зеленського з метою спонукати того до розслідування проти Хантера Байдена, котрий є сином Джо Байдена, - імовірного головного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року. Ця процедура імпічменту закріплена в законодавстві.

Натомість терміном "путч" зазвичай позначають спробу державного перевороту із застосуванням сили.