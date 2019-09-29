 Трамп назвав ″путчем″ ініційовану проти нього процедуру імпічменту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2019

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Новини

Трамп назвав "путчем" ініційовану проти нього процедуру імпічменту

Ініційована Палатою представників процедура імпічменту - "путч" з метою "відібрати в народу владу", стверджує американський президент.

Дональд Трамп не добирає слів, характеризуючи дії демократів

Дональд Трамп не добирає слів, характеризуючи дії демократів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп загостроє риторику у своїй критиці ініційованої проти нього членами Демократичної партії в Палаті представників процедури імпічменту. У серії дописів у соціальній мережі Twitter ввечері у вівторок, 1 жовтня, Трамп назвав спробу позбавити його президентської посади "путчем" та намаганням перекреслити результати виборів.

DW.COM

Дональд Трамп стверджує, що співробітник спецслужб, котрий повідомив деталі його телефонної розмови з Володимиром Зеленським, подав її "спотворено" та "брехливо". (30.09.2019)

Три комітети Палати представників направили особистому адвокату Трампа Рудольфу Джуліані запит з вимогою надати Конгресу матеріали стосовно можливого тиску адміністрації Трампа на українську владу. (01.10.2019)

У скандальній телефонній розмові з президентом України Зеленським його американський колега Трамп говорив, що у нього "багато українських друзів". DW з'ясовувала, кого він міг мати на увазі. (01.10.2019)

"Чим більше я дізнаюся з кожним днем, то приходжу до вистновку: те, що відбувається, - це не імпічмент, а путч з наміром відібрати у людей владу, їхні голоси, їхні свободи, другу поправку (що дозволяє вільне володіння зброєю. - Ред.), релігію, збройні сили, мур на кордоні (з Мексикою задля обмеження потоку мігрантів. - Ред.) і їхні Богом дані права громадян США", - попередив Трамп.

У іншому твіті американський президент додав, що йдеться про "найбільше полювання на відьом" у історії США.

Як повідомлялося, минулого тижня члени Демократичної партії, котра має більшість у Палаті представників, розпочали проти Трампа процедуру імпічменту через так званий "український скандал". Трампу зокрема закидають, що він тиснув на українського президента Зеленського з метою спонукати того до розслідування проти Хантера Байдена, котрий є сином Джо Байдена, - імовірного головного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року. Ця процедура імпічменту закріплена в законодавстві.

Натомість терміном "путч" зазвичай позначають спробу державного перевороту із застосуванням сили.

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    Автор: Фолькер Ваґенер


DW.COM

Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

А чи йому це взагалі дозволено? Дональд Трамп так би мовити позбавив російську розвідку роботи й сам розповів росіянам, що його спецслужби знають про ІД. Але це не перший президент США, що опинився в епіцентрі скандалу. (18.05.2017)  

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