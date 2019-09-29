Трамп назвав "путчем" ініційовану проти нього процедуру імпічменту

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп загостроє риторику у своїй критиці ініційованої проти нього членами Демократичної партії в Палаті представників процедури імпічменту. У серії дописів у соціальній мережі Twitter ввечері у вівторок, 1 жовтня, Трамп назвав спробу позбавити його президентської посади "путчем" та намаганням перекреслити результати виборів.
"Чим більше я дізнаюся з кожним днем, то приходжу до вистновку: те, що відбувається, - це не імпічмент, а путч з наміром відібрати у людей владу, їхні голоси, їхні свободи, другу поправку (що дозволяє вільне володіння зброєю. - Ред.), релігію, збройні сили, мур на кордоні (з Мексикою задля обмеження потоку мігрантів. - Ред.) і їхні Богом дані права громадян США", - попередив Трамп.
У іншому твіті американський президент додав, що йдеться про "найбільше полювання на відьом" у історії США.
Як повідомлялося, минулого тижня члени Демократичної партії, котра має більшість у Палаті представників, розпочали проти Трампа процедуру імпічменту через так званий "український скандал". Трампу зокрема закидають, що він тиснув на українського президента Зеленського з метою спонукати того до розслідування проти Хантера Байдена, котрий є сином Джо Байдена, - імовірного головного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року. Ця процедура імпічменту закріплена в законодавстві.
Натомість терміном "путч" зазвичай позначають спробу державного перевороту із застосуванням сили.
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Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки
Що там із позашлюбними дітьми?
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Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки
Воррен Гардінг? Ні, не чули!
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Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки
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Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки
Зразковий президент - не в усьому…
Він зробив Америку буквально великою, коли продемонстрував жорстку позицію відносно Радянського Союзу. Однак і йому не вдалось уникнути скандалу: як стало відомо, ЦРУ роками мовчки спостерігало, як контрас у Нікарагуа фінансували себе за допомогою контрабанди героїну до США. Щоправда особливих неприємностей у Рональда Рейгана не виникло. Його роль у цій історії досі до кінця так і не з'ясована.
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Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки
"Я не мав сексуальних стосунків"
… і навіть не почервонів. Попри те, ще весь світ дізнався про його любовні пригоди в Овальному кабінеті, Білл Клінтон досі бере активну участь у політичному житті США. Його пікантні стосунки з практиканткою Монікою Левінскі мало не стали причиною імпічменту. Як політику йому вдалось вистояти в цій афері. Однак що думає його дружина Гілларі?
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Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки
Вербальні атаки до нестями
Він є феноменом. Він говорить і діє всупереч майже всім правилам політично-дипломатичного життя. Ще не можна сказати, ким він є на посаді президента - політичним клоуном, небезпечним підбурювачем чи політиком, який поводиться наче агресивний підліток. Він ще перебуває у своїй стартовій фазі. Але вражає, що вже зараз термін "імпічмент" дедалі частіше вживають у Вашингтоні.
Автор: Фолькер Ваґенер