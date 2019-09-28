Трамп назвав звинувачення проти себе "найбільшим обманом" в історії політики США

Президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував демократів за початок процедури імпічменту. В суботу, 28 вересня, у соцмережі Twitter він оприлюднив відеозвернення до виборців, у якому назвав звинувачення інформатора проти себе та розслідування в рамках можливої процедури імпічменту "найбільшим обманом в історії американської політики".

Трамп закинув демократам, що ті нібито "хочуть забрати зброю, охорону здоров'я, голоси, свободу і суддів" у громадян США, і додав, що зараз "країна стоїть на кону як ніколи раніше". За словами Трампа, він прагне "висушити це болото", а тому демократи "намагаються його зупинити".

Конгресмен-республіканець Марк Амодей підтримав розслідування проти Дональда Трампа

Тим часом член Палати представників Конгресу США Марк Амодей підтримав розслідування в рамках початку процедури імпічменту Трампа, про що він заявив газеті The Nevada Independent в суботу, 28 вересня.

Він став першим конгресменом-республіканцем, який підтримав розслідування. Водночас Амодей наголосив, що не закликає до імпічменту і що потрібно дочекатися закінчення перевірки. "Я - великий фанат нагляду. Нехай комітети почнуть роботу і подивимося, що станеться", - заявив конгресмен.

Трамп оприлюднив своє відеозвернення на тлі скандалу щодо ймовірного тиску з його боку на президента України Володимира Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина Джо Байдена в Україні. Днями у США було оприлюднено стенограму телефонної розмови двох президентів. Потім комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року.

Очільник американської розвідки Джозеф Магвайр підтримав інформатора. Інформатор є агентом Центрального розвідувального управління (ЦРУ), повідомило видання The New York Times з посиланням на три джерела, яким відома його особа. 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Дональда Трампа через цей скандал.