Трамп може відмовитися від зустрічі з Путіним на саміті G20

Президент США Дональд Трамп пригрозив відмовитися від запланованої зустрічі з Володимиром Путіним на саміті Великої двадцятки (G20), який пройде в Аргентині з 30 листопада по 1 грудня, інформує агенція dpa. "Може, я не матиму цієї зустрічі", - заявив він в інтерв'ю газеті The Washington Post, опублікованому у вівторок, 27 листопада.

Президент Сполучених Штатів пояснив свою позицію діями Москви під час інциденту в Керченській протоці. "Мені зовсім не подобається ця агресія", - заявив Трамп. Він також повідомив, що "повний звіт" його команди національної безпеки щодо дій РФ із захоплення трьох кораблів ВМС України стане "дуже визначальним" для ухвалення його рішення.

Нагадаємо, що 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності.

Верховна Рада України більшістю голосів підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану. Воєнний стан запроваджується не в усій Україні, а в десяти областях, які розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.