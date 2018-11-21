Трамп знову пригрозив закрити кордон з Мексикою

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп укотре пригрозив закриттям кордону з Мексикою. Відповідну заяву Трамп зробив у четвер, 22 листопада, у штаті Флорида. За словами американського президента, кордон з Мексикою цілком закриють у разі виходу ситуації з-під контролю.

Хазяїн Білого дому запевнив, що серед мігрантів з Центральної Америки, які прибули до кордону Мексики зі США, є багато злочинців та "страшенно небезпечних людей". При цьому Трамп не навів жодних доказів для такого твердження. "Вони сюди не потраплять, - сказав Трамп, якого цитує агенція новин dpa. - Ми не впустимо до нас злочинців". Президент США також запевнив, що на даний момент кордон убезпечено.

Нещодавно Трамп розпорядився відправити тисячі військових на допомогу поліції та прикордонникам на кордоні з Мексикою. Серед іншого ці військовослужбовці встановлюють загорожу з колючого дроту. Крім того, військові отримали наказ застосовувати за виняткових обставин зброю для захисту себе та прикордонників у разі нападів на них. "Сподіваюся, до цього не дійде", - додав президент США.

Гроші на стіну

Водночас Дональд Трамп знову пригрозив частковою зупинкою роботи уряду та державних установ федерального рівня, якщо кошти, потрібні на спорудження "стіни" на кордоні з Мексикою, не виділять у належному обсязі. За словами Трампа, "шатдаун" можливий вже у грудні. Наприкінці вересня президент США підписав законопроект, який виділяє кошти на оборону, медицину та освіту на 2019 фінансовий рік, а інші федеральні органи забезпечує фінансуванням до 7 грудня. Тоді Трамп теж погрожував, що не підпише документ у разі відсутності коштів на "стіну".