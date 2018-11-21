Трамп знову пригрозив закрити кордон з Мексикою

Якщо ситуація на кордоні з Мексикою вийде з-під контролю, увесь кордон перекриють, застеріг президент США Дональд Трамп. Він також попередив про можливу зупинку роботи американських держустанов.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп укотре пригрозив закриттям кордону з Мексикою. Відповідну заяву Трамп зробив у четвер, 22 листопада, у штаті Флорида. За словами американського президента, кордон з Мексикою цілком закриють у разі виходу ситуації з-під контролю.
Хазяїн Білого дому запевнив, що серед мігрантів з Центральної Америки, які прибули до кордону Мексики зі США, є багато злочинців та "страшенно небезпечних людей". При цьому Трамп не навів жодних доказів для такого твердження. "Вони сюди не потраплять, - сказав Трамп, якого цитує агенція новин dpa. - Ми не впустимо до нас злочинців". Президент США також запевнив, що на даний момент кордон убезпечено.
Нещодавно Трамп розпорядився відправити тисячі військових на допомогу поліції та прикордонникам на кордоні з Мексикою. Серед іншого ці військовослужбовці встановлюють загорожу з колючого дроту. Крім того, військові отримали наказ застосовувати за виняткових обставин зброю для захисту себе та прикордонників у разі нападів на них. "Сподіваюся, до цього не дійде", - додав президент США.
Гроші на стіну
Водночас Дональд Трамп знову пригрозив частковою зупинкою роботи уряду та державних установ федерального рівня, якщо кошти, потрібні на спорудження "стіни" на кордоні з Мексикою, не виділять у належному обсязі. За словами Трампа, "шатдаун" можливий вже у грудні. Наприкінці вересня президент США підписав законопроект, який виділяє кошти на оборону, медицину та освіту на 2019 фінансовий рік, а інші федеральні органи забезпечує фінансуванням до 7 грудня. Тоді Трамп теж погрожував, що не підпише документ у разі відсутності коштів на "стіну".
Американський президент пообіцяв закрити кордон із Мексикою і відправити туди військових, якщо не вирішиться питання із тисячами мігрантів із Центральної Америки, які хочуть потрапити до США. (18.10.2018)
На багатотисячну колону мігрантів, що прямують до американського кордону, чекатимуть військові. Дональд Трамп заявив, що для біженців побудують наметові містечка, де вони зможуть чекати на рішення про притулок. (30.10.2018)
За словами Трампа, від 10 до 15 тисяч солдатів будуть дислоковані на кордоні США з Мексикою, куди прямують каравани мігрантів. (01.11.2018)