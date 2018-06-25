Трамп здивувався рішенню Harley-Davidson перенести виробництво з США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який веде агресивну протекціоністську політику, прокоментував рішення виробника культових мотоциклів Harley-Davidson перенести частину виробництва з США. "Здивований, що з усіх компанії саме Harley-Davidson першим підняв білий прапор", - написав політик в ніч на вівторок, 26 червня, у Twitter.

"Я так тяжко боровся за них, зрештою, вони не платитимуть мит за імпорт в ЄС, які нам так зашкодили в торгівлі, аж на мінус 151 мільярд доларів", - заявив очільник Білого дому. Він назвав податки лише "відмовкою" Harley-Davidson та закликав виробника "мати терпіння". На початку ж своєї каденції Трамп називав Harley-Davidson одним з прикладів того, як правильно робити бізнес в США.

Нагадаємо, мита Євросоюзу, запроваджені у відповідь на дії США з 22 червня, зачепили низку американських товарів. Крім мотоциклів Harley-Davidson, серед них - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.

Виробник мотоциклів, мита на продукцію якого зросли з 6 до 31 відсотка, напередодні заявив, що перенесе частину свого виробництва зі США в інше місце, щоб у майбутньому уникнути нових мит. Через заходи ЄС середня вартість одного ввезеного до Євросоюзу мотоцикла Harley-Davidson має зрости в середньому на 2,2 тисячі доларів, порахували в компанії, загалом збитки можуть сягнути 100 мільйонів доларів на рік. Зараз ціна мотоциклів цієї марки на ринку Німеччини становить від 7,2 тисячі до 37,2 тисячі євро.