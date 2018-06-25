Трамп здивувався рішенню Harley-Davidson перенести виробництво з США

Трамп вимагає від виробника мотоциклів "потерпіти". У самій американській компанії тим часом підраховують можливі втрати від мит ЄС.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який веде агресивну протекціоністську політику, прокоментував рішення виробника культових мотоциклів Harley-Davidson перенести частину виробництва з США. "Здивований, що з усіх компанії саме Harley-Davidson першим підняв білий прапор", - написав політик в ніч на вівторок, 26 червня, у Twitter.
"Я так тяжко боровся за них, зрештою, вони не платитимуть мит за імпорт в ЄС, які нам так зашкодили в торгівлі, аж на мінус 151 мільярд доларів", - заявив очільник Білого дому. Він назвав податки лише "відмовкою" Harley-Davidson та закликав виробника "мати терпіння". На початку ж своєї каденції Трамп називав Harley-Davidson одним з прикладів того, як правильно робити бізнес в США.
Нагадаємо, мита Євросоюзу, запроваджені у відповідь на дії США з 22 червня, зачепили низку американських товарів. Крім мотоциклів Harley-Davidson, серед них - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.
Виробник мотоциклів, мита на продукцію якого зросли з 6 до 31 відсотка, напередодні заявив, що перенесе частину свого виробництва зі США в інше місце, щоб у майбутньому уникнути нових мит. Через заходи ЄС середня вартість одного ввезеного до Євросоюзу мотоцикла Harley-Davidson має зрости в середньому на 2,2 тисячі доларів, порахували в компанії, загалом збитки можуть сягнути 100 мільйонів доларів на рік. Зараз ціна мотоциклів цієї марки на ринку Німеччини становить від 7,2 тисячі до 37,2 тисячі євро.
Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро. Нові обмеження стосуються, виробів із сталі, віскі, арахісового масла, мотоциклів Harley Davidson та джинсів Levi's. (22.06.2018)
Дональд Трамп зробив черговий крок в економічному протистоянні США та Євросоюзу. Тепер йдеться про автопромисловість ЄС. (22.06.2018)