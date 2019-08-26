Трамп заявив про готовність зустрітись з президентом Ірану

Президент США Дональд Трамп буде готовий провести зустріч з президентом Ірану Хасаном Роухані, "якщо обставини для цього будуть правильними". Відповідну заяву глава Білого дому зробив в понеділок, 26 серпня, на спільній з президентом Франції Еммануелем Макроном пресконференції, присвяченій підсумкам саміту G7 в Біарріці.

Зі свого боку, французький лідер наголосив, що переговори на саміті G7 "створили умови для зустрічі, а разом з цим і угоди між президентом США Дональдом Трампом і президентом Ірану Хасаном Роухані". Макрон додав, що сподівається на організацію даної зустрічі уже найближчими тижнями.

При цьому Макрон повідомив, що вже переговорив телефоном з Роухані, і той сказав, що готовий зустрітися "з будь-якими політичними лідерами, якщо це буде в інтересах його країни".

Візит глави МЗС Ірану Заріфа в Біарріц

Конфлікт між США та Іраном став однією з ключових тем на саміті Великої сімки, що проходив у французькому Біарріці з 24 до 26 серпня 2019 року.

25 серпня Біарріц відвідав міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф. Цей візит став для багатьох несподіванкою, проте, за даними інформагенції AFP, США були поінформовані про нього заздалегідь і не заперечували проти нього.

За інформацією іранського МЗС, Заріф прилетів в місто проведення саміту G7 на запрошення свого французького колеги Ле Дріана, з яким збирався провести переговори. Згодом канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) назвала приїзд Заріфа в Біарріц "паралельною подією, яка відбувається в тому ж місці, але не є зустріччю в рамках саміту G7".

Що стосується Трампа, то на підсумковій прес-конференції в понеділок він заявив, що саміт був "справді успішним" і на ньому відчувалась "грандіозна єдність". Раніше низка ЗМІ, які висвітлювали саміт, повідомляли, що зустріч Великої сімки проходить на тлі розбіжностей Трампа з іншими учасниками. Так, однією зі спірних тем стало питання щодо можливості повернення до G7 Росії, що раніше запропонував Трамп.