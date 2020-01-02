 Трамп застеріг Ердогана щодо військового втручання в Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2020

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Новини

Трамп застеріг Ердогана щодо військового втручання в Лівії

Дональд Трамп дав зрозуміти Реджепу Таїпу Ердогану, що іноземне втручання в конфлікт у Лівії може значно ускладнити ситуацію в цій африканській країні.

Дональд Трамп і Реджеп Таїп Ердоган

Трамп попередив Ердогана, що турецькі війська можуть лише ускладнити ситуацію в Лівії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп застеріг турецького колегу Реджепа Таїпа Ердогана щодо  відправки турецьких військ до Лівії. Про це Трамп сказав під час проведеної в четвер, 2 січня, телефонної розмови з турецьким лідером. За словами Трампа, "іноземне втручання" в конфлікт у Лівії може лише ускладнити ситуацію в цій північноафриканській країні, повідомляє пресслужба Білого дому.

Раніше цього дня парламент Туреччини більшістю голосів дав "зелене світло" відправці турецьких військ до Лівії. Тривалість наданого парламентом мандата - один рік. Анкара прагне підтримати визнаний ООН уряд національної єдності Лівії у його боротьбі проти сил "Лівійської національної армії" (ЛНА) на чолі з Халіфою Хафтаром.

DW.COM

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче дізнатися, що саме роблять у Лівії найманці з російської приватної військової компанії "Вагнер". (25.12.2019)

Генерал Халіфа Хафтар заявив про наступ своєї "Лівійської національної армії" на центр столиці країни. У Триполі заявили, що готові відбити наступ. (12.12.2019)

Уряд національної єдності Лівії просить Анкару про підтримку проти "Лівійської національної армії" у боях за Триполі. Турецький парламент має ухвалити відповідне рішення наступного місяця, повідомив Ердоган. (26.12.2019)

Під час позачергового засідання парламенту Туреччини більшість депутатів схвалила відповідне подання уряду країни, що уможливлює відправку турецьких військових на підтримку лівійського уряду національної єдності. (02.01.2020)

Уряд національної єдності Лівії попросив Туреччину про допомогу у боротьбі з "Лівійською національною армією" Халіфа Хафтара. Очікується, що турецький парламент дасть згоду на це 2 січня. (30.12.2019)

Утім, поки невідомо, як виглядатиме військова підтримка Туреччиною Лівії. Невідомим залишається також і час початку можливої відправки турецьких військ у Лівію, зазначає передає агенція новин AFP.

У Каїрі цього дня теж висловили невдоволення рішенням парламенту Туреччини та застереження щодо можливої відправки Анкарою військових до Лівії.

Як повідомлялося, 26 грудня 2019 року уряд національної єдності Лівії офіційно попросив Туреччину про "повітряну, сухопутну та морську" військову підтримку, щоб відбити наступ на Триполі з боку ЛНА. Утім, від окремих урядовців лунали й заяви про небажаність турецького втручання.

У листопаді минулого року Туреччина підписала меморандум про військове співробітництво з урядом Лівії. Він дозволяє Анкарі розмістити своїх військових інструкторів та озброєння у Лівії за запитом уряду цієї країни. Для відправки бойових підрозділів Ердогану потрібна була згода парламенту.

Нагадаємо, 4 квітня 2019 року командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії" Халіфа Хафтар наказав своїм підрозділам розпочати наступ на столицю країни Триполі. Уже кілька місяців інтенсивні бої довкола міста не вщухають. 12 грудня Халіфа Хафтар оголосив про наступ на центр Триполі та "вирішальну битву" за столицю країни.

На сьогодні в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Халіфою Хафтаром. Він отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів. Експерти кажуть і про підтримку Хафтара Москвою.

Раніше Ердоган заявив про перебування у Лівії на боці Хафтара семи тисяч іноземних найманців, зокрема й двох тисяч - з російської ПВК "Вагнер".

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