Трамп застерігає, що "шатдаун" федеральних органів може тривати довго

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що частина федеральних органів країни, котрі через брак коштів припинили роботу, "ще довго" може не працювати. Про це хазяїн Білого дому заявив у середу, 2 січня, на засіданні уряду. Трамп знову наголосив, що не збирається йти на поступки і вимагає від Конгресу виділити 5,6 мільярда доларів США на спорудження загорожі на кордоні з Мексикою.

"5,6 мільярда доларів - така незначна сума, в той час коли ми говоримо про національну безпеку", - сказав американський президент, цитує агенція новин AFP. Заява Трампа пролунала за день до першого засідання Конгресу після проміжних виборів, де в Палаті представників більшість матиме Демократична партія.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що президент Трамп запросив у Білий дім на брифінг лідерів Республіканської та Демократичної партії у Конгресі. Зустріч має відбутися 2 січня. На ній планують обговорити шляхи виходу з ситуації, що склалася.

Нагадаємо, 21 грудня Конгрес США не зміг досягнути згоди щодо окремих пунктів державного бюджету та відвернути так званий "шатдаун" (government shutdown). Тож з 22 грудня через технічну відсутність фінансування американських урядових установ велика кількість держустанов закрита, а їхні співробітники відправлені у відпустку за власний рахунок.

Головним каменем спотикання між представниками Республіканської та Демократичної партій США стало фінансування робіт зі зведення муру на кордоні з Мексикою. Демократи категорично відмовляються підтримати запропонований президентом Дональдом Трампом проект, реалізація якого коштуватиме п'ять мільярдів доларів США. Натомість демократи готові виділити на ці цілі 1,3 мільярда доларів.

Цей "шатдаун" став уже третім у 2018 році. Нинішній "шатдаун" зачепив понад 800 тисяч чиновників федерального рівня. Близько 380 тисяч з них вимушені перебувати у відпустці за власний кошт. Ще 429 тисяч службовців, від роботи яких держава не може відмовитися, мусять виконувати свої обов'язки далі, але не отримуватимуть за це винагороду. Йдеться про силовиків, персонал в установах виконання покарань, більшість співробітників NASA, працівників міністерства торгівлі та департаментів внутрішньої безпеки, юстиції, сільського господарства. Національні парки залишаються відкритими, але більшість їхніх співробітників відправлені у відпустки.

Тим часом майже три чверті урядових установ, в тому числі міністерство оборони, міністерство охорони здоров'я та соціальні служби мають повне фінансування до вересня 2019 року.

Наприкінці вересня президент СШАпідписав законопроект, який виділяє кошти на оборону, медицину та освіту на 2019 фінансовий рік, а інші федеральні органи забезпечує фінансуванням до 7 грудня. Тоді Трамп теж погрожував, що не підпише документ у разі відсутності коштів на "стіну".