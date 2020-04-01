 Трамп заперечує причетність США до гаданої спроби вторгнення у Венесуелу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2020

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Новини

Трамп заперечує причетність США до гаданої спроби вторгнення у Венесуелу

Дональд Трамп стверджує, що США не причетні до гаданої спроби вторгнення у Венесуелу. Напередодні глава Венесуели Ніколас Мадуро заявив про арешт двох громадян США, які нібито причетні до спроби вторгнення в його країну.

Дональд Трамп пообіцяв з'ясувати, що відбулося у Венесуелі

Дональд Трамп пообіцяв з'ясувати, що відбулося у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп заперечив причетність американського уряду до гаданої спроби вторгнення у Венесуелу. "Це не має нічого спільного з нашим урядом", - сказав Трамп у вівторок, 5 травня, цитує агенція новин AFP. Трамп запевнив, що його адміністрація з'ясує, що сталося у Венесуелі.

Напередодні ввечері глава Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що було заарештовано двох громадян США, які, за його словами, були причетні до спроби вторгнення в його країну.

Чоловіки віком 34 та 41 роки працювали у службі охорони президента США, стверджував Мадуро. Він показав американські паспорти та інші особисті документи затриманих.

3 травня керівництво Венесуели повідомило про запобігання спробі проникнення в країну з Колумбії групи найманців, які мали намір здійснити державний переворот. Ця група найманців нібито планувала теракти, щоб повалити Мадуро. Під час сутичок загинули вісім осіб. Влада в Каракасі звинуватила Колумбію і США в спробі вторгнення.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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