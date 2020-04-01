Трамп заперечує причетність США до гаданої спроби вторгнення у Венесуелу

Президент США Дональд Трамп заперечив причетність американського уряду до гаданої спроби вторгнення у Венесуелу. "Це не має нічого спільного з нашим урядом", - сказав Трамп у вівторок, 5 травня, цитує агенція новин AFP. Трамп запевнив, що його адміністрація з'ясує, що сталося у Венесуелі.

Напередодні ввечері глава Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що було заарештовано двох громадян США, які, за його словами, були причетні до спроби вторгнення в його країну.

Чоловіки віком 34 та 41 роки працювали у службі охорони президента США, стверджував Мадуро. Він показав американські паспорти та інші особисті документи затриманих.

3 травня керівництво Венесуели повідомило про запобігання спробі проникнення в країну з Колумбії групи найманців, які мали намір здійснити державний переворот. Ця група найманців нібито планувала теракти, щоб повалити Мадуро. Під час сутичок загинули вісім осіб. Влада в Каракасі звинуватила Колумбію і США в спробі вторгнення.