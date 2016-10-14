Трамп заперечив звинувачення в зґвалтуванні журналістки більше 20 років тому

Президент США Дональд Трамп відкинув звинувачення в зґвалтуванні відомої американської журналістки Джин Керролл, яке, за її словами, сталося понад 20 років тому. "Я ніколи у своєму житті не зустрічав цю персону", - йдеться в його заяві, поширеній у п'ятницю, 21 червня, Білим домом.

Водночас Трамп заявив, що своїми обвинуваченнями Керролл намагається підвищити обсяги продажу своєї нової книги. "Її слід продавати у відділі художньої літератури", - додав американський президент.

Раніше цього дня журнал New York Magazine опублікував витяги з нової книги 75-річної колумністки Джин Керролл, в яких та стверджує, що Трамп зґвалтував її в кінці 1995 або на початку 1996 року. За її словами, це сталось у примірювальній кабіні нью-йоркського універмагу Bergdorf Goodman. Керролл повідомила, що вже раніше була знайома з Трампом і він попросив її про допомогу у виборі подарунка подрузі. У магазині він зайшов з нею до примірювальної кабіни і там скоїв сексуальне насильство, стверджує жінка. За словами журналістки, вона не звернулася в поліцію, але розповіла про подію двом близьким друзям.

Раніше Трампа неодноразово обвинувачували в сексуальних домаганнях. Зокрема, в березні 2018 року стало відомо про позов порноактриси Стефані Кліффорд, пов'язаний з ймовірним зв'язком з Трампом, що тривав з 2006 до 2007 року. Згідно з судовими документами, Кліффорд і адвокат Трампа Майкл Коен підписали угоду про конфіденційність восени 2016 року, через кілька днів після перемоги мільярдера на президентських виборах в США.

У 2017 скаргу на Трампа подала одна з учасниць телешоу "Учень" Саммер Зервос. У своїй заяві жінка заявила, що у 2007 році Трамп сексуально домагався її, а також звинуватила президента в "численних брехливих і наклепницьких заявах".