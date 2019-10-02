 Трамп закликав Україну та КНР розслідувати діяльність Байденів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2019

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Новини

Трамп закликав Україну та КНР розслідувати діяльність Байденів

Президент США Дональд Трамп закликав Україну та Китай провести розслідування діяльності родини представника Демократичної партії Джо Байдена.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп у четвер, 3 жовтня, закликав Україну та Китай провести розслідування діяльності родини представника Демократичної партії Джо Байдена, який є його ймовірним конкурентом на майбутніх президентських виборах у Сполучених Штатах.

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Ініційована Палатою представників процедура імпічменту - "путч" з метою "відібрати в народу владу", стверджує американський президент. (02.10.2019)

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі назвала дзвінок президента Дональда Трампа до українського колеги порушенням конституційних обов'язків та оголосила про початок формальної процедури імпічменту. (25.09.2019)

"Я вважаю, що якби вони (представники України. - Ред.) були чесними щодо цього, то почали би велике розслідування щодо Байденів", - заявив Трамп. За його словами, він рекомендував би почати таке розслідування і президенту України Володимиру Зеленському, і представникам Китаю. "Ви можете знайти багато інших країн, які вони (Байдени. - Ред.) ошукали", - сказав Трамп, не навівши при цьому ніяких доказів, повідомляє агентство dpa.

Нагадаємо, що в США триває скандал щодо ймовірного тиску президента Дональда Трампа на українського президента Володимира Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина Джо Байдена в Україні. Зокрема, в США було оприлюднено стенограму розмови двох президентів. Потім комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів.

Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року. Внаслідок цього 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Дональда Трампа.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський у відповідь неодноразово заявляли, що ніякого тиску не було. Втім, Київ відмовився оприлюднити свою версію стенограми розмови двох глав держав.

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