Трамп закликав Україну та КНР розслідувати діяльність Байденів

Президент США Дональд Трамп у четвер, 3 жовтня, закликав Україну та Китай провести розслідування діяльності родини представника Демократичної партії Джо Байдена, який є його ймовірним конкурентом на майбутніх президентських виборах у Сполучених Штатах.

"Я вважаю, що якби вони (представники України. - Ред.) були чесними щодо цього, то почали би велике розслідування щодо Байденів", - заявив Трамп. За його словами, він рекомендував би почати таке розслідування і президенту України Володимиру Зеленському, і представникам Китаю. "Ви можете знайти багато інших країн, які вони (Байдени. - Ред.) ошукали", - сказав Трамп, не навівши при цьому ніяких доказів, повідомляє агентство dpa.

Нагадаємо, що в США триває скандал щодо ймовірного тиску президента Дональда Трампа на українського президента Володимира Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина Джо Байдена в Україні. Зокрема, в США було оприлюднено стенограму розмови двох президентів. Потім комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів.

Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року. Внаслідок цього 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Дональда Трампа.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський у відповідь неодноразово заявляли, що ніякого тиску не було. Втім, Київ відмовився оприлюднити свою версію стенограми розмови двох глав держав.