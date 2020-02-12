Трамп закликав Росію припинити підтримувати "звірства" Асада у Сирії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав Росію припинити підтримку сирійського правителя Башара Асада. Про це Трамп сказав у неділю, 16 лютого, під час телефонної розмови з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, передає пресслужба Білого дому.

За словами представника пресслужби адміністрації Трампа, глава Білого дому воліє, щоб Москва "припинила підтримувати звірства режиму Асада", цитує інформагенція dpa. Крім того, у розмові з Ердоганом Трамп підтримав політичне вирішення сирійського конфлікту, наголошують у Білому домі.

Під час телефонних перемовин з лідером Туреччини Трамп також висловив занепокоєння через загострення збройного протистояння в сирійській провінції Ідліб, де підтримувані Росією війська Башара Асада ведуть наступ на підконтрольні сирійській опозиції райони. Американський президент подякував Ердогану за зусилля, спрямовані на те, щоб "перешкодити виникненню гуманітарної катастрофи".

Протягом останніх двох місяців сирійська армія за підтримки авіації РФ проводить масштабний наступ на формування в Ідлібі. Днями Анкара пригрозила Дамаску наслідками в разі подальших обстрілів турецьких військ, що перебувають на території сирійської провінції Ідліб. Крім Росії, на боці сил Асада стоять також Іран та шиїтські формування.