 Трамп закликав Росію припинити підтримувати ″звірства″ Асада у Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2020

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Новини

Трамп закликав Росію припинити підтримувати "звірства" Асада у Сирії

Під час телефонної розмови з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом президент США Дональд Трамп висловив побажання, щоб Росія припинила допомагати уряду Башара Асада.

Дональд Трамп

Дональд Трамп обговорив з Ердоганом ситуацію у Сирії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав Росію припинити підтримку сирійського правителя Башара Асада. Про це Трамп сказав у неділю, 16 лютого, під час телефонної розмови з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, передає пресслужба Білого дому.

За словами представника пресслужби адміністрації Трампа, глава Білого дому воліє, щоб Москва "припинила підтримувати звірства режиму Асада", цитує інформагенція dpa. Крім того, у розмові з Ердоганом Трамп підтримав політичне вирішення сирійського конфлікту, наголошують у Білому домі.

DW.COM

Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові обговорили загострення ситуації в сирійській провінції Ідліб. (12.02.2020)

Турецька армія посилює свою присутність у сирійській провінції Ідліб. Там армія Башара Асада, підтримувана Росією, наступає на повстанців, котрих підтримує Туреччина. (09.02.2020)

Під час телефонних перемовин з лідером Туреччини Трамп також висловив занепокоєння через загострення збройного протистояння в сирійській провінції Ідліб, де підтримувані Росією війська Башара Асада ведуть наступ на підконтрольні сирійській опозиції райони. Американський президент подякував Ердогану за зусилля, спрямовані на те, щоб "перешкодити виникненню гуманітарної катастрофи".

Протягом останніх двох місяців сирійська армія за підтримки авіації РФ проводить масштабний наступ на формування в Ідлібі. Днями Анкара пригрозила Дамаску наслідками в разі подальших обстрілів турецьких військ, що перебувають на території сирійської провінції Ідліб. Крім Росії, на боці сил Асада стоять також Іран та шиїтські формування.

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