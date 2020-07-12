Трамп закликав американців носити маски

Президент США Дональд Трамп змінив свою думку і закликав жителів Сполучених Штатів носити маски і таким чином намагатися стримувати поширення коронавірусу. Про це він заявив у вівторок, 21 липня на пресконференції у Білому домі, передає інформагенція dpa.

"Ми просимо усіх носити маски, якщо ви не в змозі дотримуватися дистанції. Подобаються вам маски чи ні, вони мають вплив і матимуть ефект", - сказав Трамп і наголосив, що потрібно робити все можливе для стримування поширення COVID-19.

Президент США запевнив, що у нього немає упереджень щодо носіння масок і показав журналістам свою маску з президентським логотипом. Він розповів, що носить її у ліфтах та під час перебування з групою людей.

Читайте також: Дональд Трамп уперше з'явився на публіці у захисній масці

Також Трамп заявив, що ситуація з коронавірусом у США, ймовірно, буде ще гіршою, перш ніж почне поліпшуватися. Він попросив молодих людей утримуватися від відвідування людних місць, зокрема, барів.

Раніше Трамп применшував небезпеку COVID-19. Попри рекомендації медиків та експертів щодо важливості масок він одразу дав зрозуміти, що сам не буде їх носити. Під час своїх публічних виступів він не носив маски. Він одягнув її лише нещодавно під час відвідин військового госпіталю.

Читайте також: Коментар: Фатальна втратат відчуття реальності Дональдом Трампом

У США носіння масок не є обов'язковим, попри найвищі у світі офіційні показники поширення коронавірусу. Утім, численні губернатори самостійно закликають носити маски у своїх штатах.

Агентство новин Reuters зауважує, що зміна риторики Трампа щодо масок збіглась у часі із погіршенням епідеміологічної ситуації у політично важливих штатах - Флориді, Техасі і Аризоні.

Нагадаємо, 3 листопада пройдуть президентські вибори США. Згідно з нещодавніми опитуваннями, Трампа випереджає його опонент від демократів Джо Байден

Дивитись відео 01:06 Поділитись Поширення коронавірусу: яка відстань безпечна (17.07.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3fSen Поширення коронавірусу: яка відстань безпечна (17.07.2020)

.