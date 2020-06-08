Трамп дозволив санкції проти співробітників Міжнародного кримінального суду

Президент США Дональд Трамп у четвер, 11 червня, підписав указ, яким дозволив Держдепартаменту і міністерству фінансів запровадити санкції щодо співробітників Міжнародного кримінального суду (МКС) і будь-яких приватних осіб, які проводять розслідування стосовно США і їхніх союзників.

Зокрема, під санкції можуть підпасти високопоставлені співробітники МКС, які беруть участь у розслідуванні дій США в Афганістані.

"Дії МКС є наступом на права громадян США та становлять загрозу нашому суверенітету", - стверджують у Білому домі, цитує агентство новин AFP. Там запевняють, що "МКС продовжує свої політично мотивовані розслідування" щодо США та союзників, зокрема Ізраїлю. В адміністрації США кажуть, що в розслідуваннях присутня серйозна корупційна складова, та звинуватили у впливі на суд Росію.

Держдеп та мін'юст США зможуть заблокувати розміщені на території США фінансові активи співробітників МКС. Крім того, їм та членам їхніх родин буде заборонено в'їзд на територію США.

Санкції запроваджуватимуть індивідуально

Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що це рішення передбачає економічні санкції щодо представників суду, причетних до розслідувань дій США або їхніх союзників, а також тих, хто надає матеріальну підтримку співробітникам, які проводять такі розслідування. "Запровадження санкцій буде здійснюватися в залежності від конкретного випадку щодо конкретних приватних осіб або структур", - зазначив Помпео.

Еспер: США будуть захищати своїх військових

Глава Пентагону Марк Еспер своєю чергою подякував за зусилля, що вживаються для того, щоб убезпечити громадян США від можливих переслідувань. "Ми завжди будемо захищати американців незалежно від того, де вони служать, від утисків з боку організацій, що перебувають поза нашим правовим полем", - сказав він.

Всього в штаті МКС приблизно тисяча співробітників, і поки неясно, щодо скількох з них можуть бути запроваджені санкції.

У березні судді МКС санкціонували масштабне розслідування щодо можливих воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних сторонами збройного протистояння в Афганістані. Розслідування стосуватимуться дій урядових сил Афганістану, бойовиків радикального руху "Талібан", а також військових США й представників американських спецслужб.

В ООН та ЄС висловили стурбованість намірами США запровадити санкції проти співробітників МКС. Не робити цього Вашингтон закликав і міністр закордонних справ Нідерландів.

США не ратифікували Римський статут та не є членами МКС.