 Трамп відповів на критику Тіллерсона: ″Він був тупим як пень″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2018

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Новини

Трамп відповів на критику Тіллерсона: "Він був тупим як пень"

Колишній держсекретар Рекс Тіллерсон закинув Дональду Трампу, що той пропонував кроки, що порушують закон. У відповідь президент США назвав його "тупим як пень".

Дональд Трамп обізвав Рекса Тіллерсона тупим як пень

Дональд Трамп обізвав Рекса Тіллерсона "тупим як пень"

Президент США Дональд Трамп гостро розкритикував колишнього державного секретаря країни Рекса Тіллерсона, зокрема назвавши його "тупим як пень". Про це очільник Білого дому написав у своєму Twitter у п'ятницю, 7 грудня, реагуючи на критику з боку Тіллерсона, яку той озвучив раніше у той же день.

"Майк Помпео (нинішній держсекретар США, - Ред.) виконує чудову роботу, я дуже пишаюся ним. Його попередник Рекс Тіллерсон не мав потрібних розумових здібностей. Він був тупим як пень, і я не міг здихатися його досить швидко. Він був лінивим як чорт. Зараз усе зовсім інакше, у Держдепартаменті - великий дух!", - заявив Трамп.

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Ця заява америкаснького президента пролунала після інтерв'ю Тіллерсона в ефірі американського телеканалу CBS. У ньому екс-держсекретар США дорікнув Трампу, що той свого часу пропонував кроки, які, на думку Тіллерсона, "порушують закон". Також він описав главу держави як "достатньо недисципліновану людину, яка не любить читати, не любить вивчати доповіді і не бажає розбиратися у деталях багатьох питань".

"Він діє у відповідності до своїх інстинктів, у деяких випадках це виглядає як імпульсивність. Але він не прагне діяти імпульсивно. Я думаю, він дійсно намагається чинити у відповідності до своїх інстинктів", - додав Тіллерсон.

Нагадаємо, у березні Дональд Трамп вирішив відправити у відставку держсекретаря Тіллерсона і запропонував призначити на його мсіце тодішнього директора ЦРУ Майка Помпео. Президент США пояснив, що Помпео значно більше поділяє його зовнішньополітичні погляди, ніж Тіллерсон.

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