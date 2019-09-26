 Трамп відновив частину торговельних преференцій для України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2019

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Новини

Трамп відновив частину торговельних преференцій для України

Адміністрація Дональда Трампа відновила частину скасованих наприкінці 2017 року через інтелектуальне піратство торговельних преференцій для України.

Дональд Трамп, президент США

Дональд Трамп, президент США

Президент США Дональд Трамп відновив частину торговельних преференцій для України, що були скасовані наприкінці 2017 року через проблеми у сфері захисту інтелектуальної власності. Про це йдеться у заяві Офісу торгового представника США, оприлюдненій у п'ятницю, 25 жовтня.

У повідомленні зазначається, що рішення Трампа пов'язане із "ухваленням (Україною. - Ред.) законодавства, метою якого є вирішення проблем з її режимом (захисту. - Ред.) інтелектуальної власності".

Вашингтон відновить чинність близько третини переваг із загального обсягу в 36 мільйонів доларів, які функціонували до кінця 2017 року за так званою Генеральною системою преференцій, повідомляє інформаційне агентство dpa.

DW.COM

За цією системою, яка діє переважно для країн, що розвиваються, товари з них не обкладаються митом. Ця перевага раніше діяла для близько 3500 товарів з України, уточнюється на сайті відомства.

Водночас Трамп ухвалив рішення позбавити преференцій Таїланд. У Офісі торгового представника США пояснили це рішення, яке набуде чинності за шість місяців, проблемами із захистом трудових прав у країні. Загальний обсяг втрачених преференцій цією країною становить 1,3 мільярда доларів США.

Нагадаємо, на початку жовтня Держдепартамент США затвердив продаж Україні 150 ракет до переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Raytheon Co Javelin та пов'язаного з ними обладнання на суму до 39,2 мільйона доларів.

Зараз у США триває скандал пов'язаний із звунуваченнями на адресу Трампа, що він під час телефонної розмови, яка відбулася в липні, міг тиснути на українського президента Володимира Зеленського, аби той домігся розслідування щодо Хантера Байдена, сина потенційного суперника Трампа на президентських виборах 2020 року. З метою посилення тиску Трамп заморозив надання Україні військової допомоги обсягом у майже 400 мільйонів доларів.

12 вересня стало відомо про розблокування цієї допомоги, надання якої, за словами Трампа, він призупинив через "вражаючу корупцію" в Україні.

Під час виступу на закритих слуханнях трьох комітетів Палати представників американського Конгресу тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Трамп поставив військову допомогу Україні в залежність від розслідування щодо Хантера Байдена.

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