Трамп вирішив питання з Huawei

Президент США Дональд Трамп розпорядиться відновити поставки американськими підприємствами продукції для китайського телекомунікаційного концерну Huawei. Під час прес-конференції на завершення саміту G20 в Осаці у суботу, 29 червня, Трамп заявив, що погодив з лідером КНР Сі Цзіньпіном відовлення продажів технологічної продукції для Huawei.

Як повідомлялось, раніше у той же день Трамп та Сі Цзіньпін домовились відновити переговори про торгівлю між США та Китаєм після низки взаємних заходів, пов'язаних із запровадженням тарифів на імпорт.

Нагадаємо, 16 травня Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану в телекомунікаційній сфері, яким заборонив використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, виготовленого фірмами, що становлять загрозу "національній безпеці, зовнішній політиці та економіці" країни. У "чорному списку" опинився і китайський концерн Huawei Technologies, що спеціалізується навиробництві телекомунікаційного обладнаннята мобільних телефонів і смартфонів. Цей захід обмежив можливості Huawei для продажу обладнання на території США, а також оновлення програм у вже проданій продукції по всьому світу. Huawei оцінював збитки від санкцій США у 30 мільярдів доларів.