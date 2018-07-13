 Трамп визнав відповідальність Путіна за втручання у вибори в США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2018

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Новини

Трамп визнав відповідальність Путіна за втручання у вибори в США

Президент Росії Володимир Путін відповідає за свою країну, тож його можна вважати відповідальним за втручання у вибори в США, заявив президент США Дональд Трамп. Він "застеріг" Путіна від подібного в майбутньому.

Дональд Трамп

Трамп визнав, що російський президент як глава держави несе відповідальність за втручання РФ у вибори в США

Президент США Дональд Трамп визнав особисту відповідальність російського колеги Володимира Путіна за втручання у вибори в США 2016 року. Про це Трамп заявив у середу, 18 липня, в інтерв'ю телеканалу CBS.

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Дональд Трамп наголосив, що "не бачить причин, чому б Росія не була б відповідальною" за втручання у вибори президента США 2016 року. (17.07.2018)

Дональд Трамп поскаржився, що ЗМІ не відзначають його внесок у збільшення видатків НАТО на оборону. Він також високо оцінив свою зустріч з Путіним у Гельсінкі. (17.07.2018)

"Задній хід" Дональда Трампа щодо визнання можливого втручання російських хакерів у вибори викликав шквал критики в американських ЗМІ. (18.07.2018)

Відповідаючи на питання журналістів щодо ймовірного втручання росіян у минулі американські вибори та можливої особистої відповідальності російського президента за це, Трамп зазначив: "Так, тому що він відповідає за країну. Так само як я вважаю себе відповідальним за те, що відбувається в цій країні. Тож, звісно, як лідера країни його можна вважати відповідальним".

Президент США також дав недвозначно зрозуміти, що довіряє повідомленням американських спецслужб щодо причетності Росії до ймовірного втручання у виборчий процес в 2016 році. Так само глава Білого дому додав, що під час спілкування з Путіним в Гельсінкі "застеріг" російського колегу від подібних дій в майбутньому.

Днями Дональд Трамп зазнав різкої критики після російсько-американського саміту в Гельсінкі. Тоді після зустрічі з Путіним Трамп заявив, що російський президент був "дуже сильним" та "потужним" щодо спростувань втручання у вибори. Трамп також ухилився під прямої відповіді на питання про те, чи він вірить у дані американської розвідки про втручання Росії у вибори 2016 року. За це Трампа піддали нищівній критиці як представники демократів, так і деякі відомі представники Республіканської партії, зокрема Джон Маккейн. Згодом Трамп визнав, що обмовився.

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