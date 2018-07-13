Трамп визнав відповідальність Путіна за втручання у вибори в США

Президент США Дональд Трамп визнав особисту відповідальність російського колеги Володимира Путіна за втручання у вибори в США 2016 року. Про це Трамп заявив у середу, 18 липня, в інтерв'ю телеканалу CBS.

Відповідаючи на питання журналістів щодо ймовірного втручання росіян у минулі американські вибори та можливої особистої відповідальності російського президента за це, Трамп зазначив: "Так, тому що він відповідає за країну. Так само як я вважаю себе відповідальним за те, що відбувається в цій країні. Тож, звісно, як лідера країни його можна вважати відповідальним".

Президент США також дав недвозначно зрозуміти, що довіряє повідомленням американських спецслужб щодо причетності Росії до ймовірного втручання у виборчий процес в 2016 році. Так само глава Білого дому додав, що під час спілкування з Путіним в Гельсінкі "застеріг" російського колегу від подібних дій в майбутньому.

Днями Дональд Трамп зазнав різкої критики після російсько-американського саміту в Гельсінкі. Тоді після зустрічі з Путіним Трамп заявив, що російський президент був "дуже сильним" та "потужним" щодо спростувань втручання у вибори. Трамп також ухилився під прямої відповіді на питання про те, чи він вірить у дані американської розвідки про втручання Росії у вибори 2016 року. За це Трампа піддали нищівній критиці як представники демократів, так і деякі відомі представники Республіканської партії, зокрема Джон Маккейн. Згодом Трамп визнав, що обмовився.

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