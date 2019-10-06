Трамп вважає підтримку курдів у Сирії надто дорогою

США розпочали в понеділок, 7 жовтня, виведення своїх військ з північного сходу Сирії, розв'язуючи таким чином Анкарі руки для наступу проти курдських загонів у регіоні. Про початок виведення американських військ у Білому домі заявили напередодні після розмови американського президента Дональда Трампа із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Згідно з офіційною позицією Білого дому, оприлюдненою напередодні ввечері, американські військові вже перемогли терористичну організацію "Ісламська держава" (ІД) на цій території і тому залишиють регіон.

Дональд Трамп 7 жовтня пояснив своє рішення вивести військових також тим фактом, що подальша підтримка курдських загонів та військова присутність у регіоні надто дорого коштуватиме США. "Курди боролися разом із нами, але ми надавали їм за це велики обсяги грошей та обладнання. Вони воювали з Туреччиною десятки років", - зазначив американський президент у соціальній мережі Twitter. "Туреччина, Європа, Сирія, Іран, Ірак, Росія та курди тепер самі мають розібратися із цією ситуацією", - додав Трамп.

Інформаційне агентство Reuters із посиланням на турецького високопосадовця повідомило, що Анкара не розпочинатиме анонсований Ердоганом наступ до відведення військових США з регіону для уникнення "будь-яких інцидентів". За оцінками джерела Reuters, на це може піти близько тижня.

В ООН застерігають про наслідки для цивільних

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) вже заявили, що турецькі військові мають зробити все можливе, аби уникнути завдання шкоди цивільному населенню під час майбутнього наступу. У понеділок, 7 жовтня, регіональний координатор гуманітарної допомоги ООН Панос Мумтцис зазначив у розмові з журналістами, що в організації сподіваються на краще, але "готуються до гіршого".

Раніше повідомлялося, що Туреччина перекидає війська та техніку для анонсованої Ердоганом наступальної операції проти курдських загонів на схід від річки Євфрат у Сирії. У відповідь курди оголосили, що також прагнуть стабільності в регіоні, але готові до війни та оборони проти турецької армії.

Нагадаємо, у січні 2019 року Туреччина і США закликали до встановлення 32-кілометрової "зони безпеки" на півночі Сирії. Ердоган заявив, що це сприятиме захисту цивільних, стримуватиме потік біженців та триматиме "терористів на відстані". Однак курди відкинули цю пропозицію.

Туреччина наполягає на продовженні боротьби з курдськими загонами YPG, які Анкара вважає сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану". Водночас загони YPG є союзниками США у боротьбі проти "Ісламської держави" у регіоні.

Рішення Дональда Трампа вивести американських військових стало важливим поворотом у політиці США щодо врегулювання ситуації у Сирії.