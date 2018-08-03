 Трамваї з Берліна у Львові: прокуратура відкрила кримінальне провадження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трамваї з Берліна у Львові: прокуратура відкрила кримінальне провадження

Через куплені Львовом у Берліні трамваї прокуратура Львівської області почала слідство щодо недбалості посадовців.

Берлінський трамвай у Львові

Берлінський трамвай у Львові

Прокуратура Львівської області у п'ятницю, 10 серпня, відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості посадовцями Львівської міської ради та комунального підприємства "Львівелектротранс". Ідеться про справу із закупленими у Берліні трамваями, щодо яких виявилася неочікувана проблема.

"Технічні характеристики трамваїв не відповідають наявним у Львові маршрутним лініям і платформам зупинок", - повідомляється на сайті прокуратури.

DW.COM

Електробус Е-19 українського виробництва вдвічі дорожчий за дизельний автобус, але в експлуатації у 10 разів дешевший. Тож різниця вартості компенсується за 5 років, запевняє виробник. DW перевірила, чи так це. (27.07.2018)

Рятувати середньовічні кам'яниці Львова допомагають німецькі каменярі. Група фахівців ділиться досвідом з українськими майстрами. За два тижні реставратори поїдуть до Німеччини, де продовжать навчання. (20.07.2018)

Як раніше повідомила DW, з'ясувалося, що двері в берлінських вживаних трамваях відкриваються назовні, а на оновлених зупинках частини маршрутів платформа розташована на рівні першої сходинки трамваю. Таким чином, двері німецьких вагонів можуть просто не відкритись.

Також за темою

Deutsche Straßenbahn in Lwiw (Lemberg), Ukraine

Обережно, двері не відчиняються: як Львів купив трамваї у Берліна 09.08.2018

При закупівлі вживаних трамваїв у Берліна львівські чиновники не врахували, що двері цього транспорту не зможуть відкритись на деяких львівських зупинках. Тепер слід або перебудовувати зупинки, або різати двері.

Ukraine Kiew Bundesjugendorchester und Jugendorchester

Як німецько-український оркестр розігнав хмари над Києвом 26.07.2018

Незважаючи на негоду, у Києві просто неба відбувся спільний концерт Молодіжного симфонічного оркестру України і Федерального молодіжного оркестру Німеччини. До події музиканти з обох країн готувалися цілий рік.

Sammeltaxi in Lemberg Ukraine

Історичне рішення: чи вдасться Львову позбутись маршруток? 23.03.2018

Відмовитись від тісних, брудних і часто несправних маршруток вирішили у Львові. Депутати, утім, просять п'ять років на втілення цього задуму, а перевізники критикують. Чи надихне приклад Львова інші міста України?

Докладно

Літак Бундесверу доставляє поранених українців до Німеччини

Бундесвер критикують за допомогу тяжкопораненим українцям

Бундесвер, який здійснює лікування українських військових у госпіталях в Німеччині, наразився на критику. 

Фермер продає вирощені власноруч кавуни на півдні України

Порошенко підписав закон про сімейні фермерські господарства

Українці, які займаються сільським господарством на своїй землі, зможуть легально продавати продукцію. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  