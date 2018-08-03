Трамваї з Берліна у Львові: прокуратура відкрила кримінальне провадження

Прокуратура Львівської області у п'ятницю, 10 серпня, відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості посадовцями Львівської міської ради та комунального підприємства "Львівелектротранс". Ідеться про справу із закупленими у Берліні трамваями, щодо яких виявилася неочікувана проблема.

"Технічні характеристики трамваїв не відповідають наявним у Львові маршрутним лініям і платформам зупинок", - повідомляється на сайті прокуратури.

Як раніше повідомила DW, з'ясувалося, що двері в берлінських вживаних трамваях відкриваються назовні, а на оновлених зупинках частини маршрутів платформа розташована на рівні першої сходинки трамваю. Таким чином, двері німецьких вагонів можуть просто не відкритись.