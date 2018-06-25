Торговельна війна між США та ЄС простими словами (відео)

Торговельні війни були й раніше. Відомий приклад з історії - Наполеон Бонапарт. Аби послабити Англію, він заблокував у 1806 році усі британські торговельні кораблі, які хотіли зайти до європейських портів. Англія змогла вистояти у цій війні завдяки новим ринкам за океаном. Дональд Трамп хоче будь-що виграти торговельну війну проти ЄС. Що він може для цього зробити?



