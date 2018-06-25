Торговельна війна між США та ЄС простими словами (відео)

"Торговельні війни - це добре, їх легко виграти",- написав колись Дональд Трамп у своєму Twitter. Відтоді президент США запровадив мита проти низки країн, зокрема ЄС, розпочавши тим самим торговельну війну.
Торговельні війни були й раніше. Відомий приклад з історії - Наполеон Бонапарт. Аби послабити Англію, він заблокував у 1806 році усі британські торговельні кораблі, які хотіли зайти до європейських портів. Англія змогла вистояти у цій війні завдяки новим ринкам за океаном. Дональд Трамп хоче будь-що виграти торговельну війну проти ЄС. Що він може для цього зробити?
Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро. Нові обмеження стосуються, виробів із сталі, віскі, арахісового масла, мотоциклів Harley Davidson та джинсів Levi's. (22.06.2018)
Дональд Трамп зробив черговий крок в економічному протистоянні США та Євросоюзу. Тепер йдеться про автопромисловість ЄС. (22.06.2018)