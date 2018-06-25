 Торговельна війна між США та ЄС простими словами (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Торговельна війна між США та ЄС простими словами (відео)

"Торговельні війни - це добре, їх легко виграти",- написав колись Дональд Трамп у своєму Twitter. Відтоді президент США запровадив мита проти низки країн, зокрема ЄС, розпочавши тим самим торговельну війну.

USA EU Strafzölle Handelszölle (picture-alliance/dpa)

Торговельні війни були й раніше. Відомий приклад з історії - Наполеон Бонапарт. Аби послабити Англію, він заблокував у 1806 році усі британські торговельні кораблі, які хотіли зайти до європейських портів. Англія змогла вистояти у цій війні завдяки новим ринкам за океаном. Дональд Трамп хоче будь-що виграти торговельну війну проти ЄС. Що він може для цього зробити?


 

DW.COM

Мита Євросоюзу на товари зі США набули чинності

Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро. Нові обмеження стосуються, виробів із сталі, віскі, арахісового масла, мотоциклів Harley Davidson та джинсів Levi's. (22.06.2018)  

Трамп погрозив 20-відсотковим митом на імпорт автомобілів з ЄС

Дональд Трамп зробив черговий крок в економічному протистоянні США та Євросоюзу. Тепер йдеться про автопромисловість ЄС. (22.06.2018)  

Торговельна війна Трампа: США запроваджують нові мита на китайські товари

Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на китайські товари з річним обсягом імпорту до США близько 50 мільярдів доларів. Пекін підготував заходи у підповідь. (15.06.2018)  

Також за темою

Symbolbild Twitteraccount Donald Trump

Трамп погрозив 20-відсотковим митом на імпорт автомобілів з ЄС 22.06.2018

Дональд Трамп зробив черговий крок в економічному протистоянні США та Євросоюзу. Тепер йдеться про автопромисловість ЄС.

KOMBO - US-Produkte

Мита Євросоюзу на товари зі США набули чинності 22.06.2018

Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро. Нові обмеження стосуються, виробів із сталі, віскі, арахісового масла, мотоциклів Harley Davidson та джинсів Levi's.

Що варто знати про торговельну війну між США та ЄС (25.06.2018) 25.06.2018

"Торговельні війни - це добре, їх легко виграти", - написав колись Дональд Трамп у своєму Twitter. Відтоді президент США запровадив мита проти низки країн, зокрема ЄС, розпочавши тим самим торгівельну війну. Розповідаємо простими словами, що це таке.

Докладно

Напад на табір ромів відбувся невдовзі після того, як роми прибули до Львова із Закарпаття

Напад на ромський табір у Львові як наслідок бездіяльності

Відповідальність за напад на табір ромів у Львові правозахисники і мер міста покладають на правоохоронців. 

USA EU Strafzölle Handelszölle (picture-alliance/dpa)

Торговельна війна між США та ЄС простими словами (відео)

"Торговельні війни - це добре, їх легко виграти",- написав колись Трамп у своєму Twitter. Розповідаємо, що це таке. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  