Торговельна війна між США та Китаєм: Вашингтон таки підвищив ввізні мита

У Сполучених Штатах набуло чинності анонсоване Дональдом Трампом 5 травня підвищення ставок ввізного мита для деяких груп китайських товарів. Нові митні тарифи почали діяти з 0:00 (7:00 за київським часом. - Ред.) п'ятниці, 10 травня. Ставки ввізного мита зросли з 10 до 25 відсотків і стосуватимуться 5700 найменувань товарів з КНР річним обсягом імпорту 200 мільярдів доларів США, передає інформагенція Reuters.

Напередодні митна служба США підтвердила завершення всіх підготовчих заходів для запровадження нових ставок мита для товарів з КНР. Так само напередодні стало відомо, що нові ставки ввізного мита не мають стосуватися поставок, що на цей момент вже були на шляху до США.

Нові митні тарифи набули чинності саме тоді, коли у Вашингтоні перебуває делегація з Пекіна на чолі з віце-прем'єром Держради КНР Лю Хе, яка веде переговори щодо нової торговельної угоди між країнами та врегулювання конфлікту. 10 травня переговори мають бути продовжені.

Пекін пригрозив "заходами у відповідь"

Тим часом у міністерстві торгівлі КНР вже пригрозили вжити "необхідних заходів у відповідь" на дії Білого дому. Щоправда, у відомстві поки не зазначили деталей того, до яких кроків вдасться Пекін. Речник міністерства при цьому послався на переговори у Вашингтоні та висловив сподівання на їхнє успішне завершення, зазначає інформагенція dpa.

Згідно із заявами Білого дому, приводом для підвищення ставок ввізного мита для КНР стала незгода китайської сторони з ключовими американськими вимогами та відступ від досягнутих на переговорах домовленостей. Серед іншого передумовою врегулювання нинішньої торговельної війни між двома найбільшими економіками світу США називали повноцінне відкриття китайського ринку для іноземних компаній, припинення практики примусу до трансферу технологій та захист інтелектуальної власності.

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