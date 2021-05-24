Тисячі людей протестували у Бразилії

У Бразилії десятки тисяч людей вийшли на загальнонаціональні акції протесту проти президента Жаіра Болсонару. Демонстрації, організовані лівими партіями, профспілками та студентськими об'єднаннями, пройшли у щонайменше 16 ​​містах країни у суботу, 29 травня. Ці протести - одні з найбільших за весь час президентства Болсонару, багато їхніх учасників носили захисні маски.

Протестувальники незадоволені діями президента у боротьбі з поширенням коронавірусу і висунули президенту країни свої вимоги, пише агенція dpa. Серед них - імпічмент Болсонару, закупівля вакцин від коронавірусу та збільшення соцдопомоги у період пандемії.

Демонстрантка тримає папір з написом "Геть Болсонаровірус"

За словами організаторів, протести були в основному мирними. Однак у місті Ресіфі на північному сході країни поліція стріляла у натовп гумовими кулями і застосовувала сльозогінний газ.

Наразі рейтинги Болсонару є найгіршими за весь час його перебування на посаді президента з 1 січня 2019 року. Від початку пандемії Болсонару применшував небезпеку коронавірусу, хоча згодом сам ним заразився. Він порівнював коронавірус з грипом, а також відмовлявся дотримуватися правил захисту від нього, а тепер висловлює сумніви щодо необхідності щеплень.

У Бразилії з населенням у 210 мільйонів людей виявили більше 16,4 мільйона заражень коронавірусом, більше 461 тисячі людей померли. Бразилія посідає друге місце після США за кількістю померлих у світі від COVID-19.