Тимошенко, Ляшка і Вілкула зареєстрували кандидатами в президенти

Центральна виборча комісія України (ЦВК) під час свого засідання у п'ятницю, 25 січня, зареєструвала ще шістьох кандидатів на посаду президента України для участі у виборах 31 березня. Серед зареєстрованих, зокрема, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, лідер Радикальної партії Олег Ляшко, кандидат від партії "Опозиційний блок - партія миру і розвитку" Олександр Вілкул.

Також кандидатами на посаду президента цього дня офіційно стали висунутий партією "Народний контроль" позафракційний народний депутат Дмитро Добродомов, самовисуванець Аркадій Корнацький (депутат Верховної Ради, член фракції "Блок Петра Порошенка"), колишній голова Верховної Ради Олександр Мороз.



Загалом на цей момент кандидатами у президенти ЦВК зареєстровала вже 19 осіб, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". Серед них - один із засновників "Опозиційної платформи - За життя", депутат Верховної Ради України Юрій Бойко, мер Львова і лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий, екс-міністр оборони і голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, екс-глава СБУ і лідер партії "Справедливість" Валентин Наливайченко, голова комітету Верховної Ради з охорони здоров'я Ольга Богомолець, екс-міністр екології Ігор Шевченко.

Тим часом лідер праворадикальної партії "Національний корпус" Андрій Білецький під час з'їзду політичної сили 25 січня заявив, що не балотуватиметься на виборах. "Я відмовляюся брати участь у цьому фарсі", - сказав політик. Раніше у "Національному корпусі" заявили, що не підтримують висунення представника партії ВО "Свобода" Руслана Кошулинського єдиним кандидатом у президенти від націоналістичного табору.

Перший тур президентських виборів в Україні відбудеться 31 березня 2019 року. Прийом документів на реєстрацію завершиться 3 лютого. При цьому до 7 березня включно зареєстровані кандидати зможуть відмовитися від балотування.