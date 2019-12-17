Техкорпорації США звинувачують у експлуатації дитячої праці

Міжнародна правозахисна організація International Rights Advocates пред'явила в одному з судів Вашингтона колективний позов п'ятьом провідним американським технологічним корпораціям, повідомляється у вівторок, 17 грудня.

Правозахисники у позові закидають компаніям Apple, Microsoft, Tesla, Dell Technologies та Alphabet, що є материнською компанією Google, причетність до "жорстокої та брутальної" експлуатації дитячої праці.

Позивачі зібрали докази, що технологічні гіганти отримували певний зиск від безоглядного застосування дитячої праці під час видобутку кобальту в Демократичній Республіці Конго (ДРК). Автори колективного позову наголошують, що діти в ДР Конго працюють під час видобутку кобальтової руди в "умовах кам'яного віку". За виснажливу працю в нелюдських умовах неповнолітні отримують два-три долари США в місяць, доводять правозахисники.

Колективний позов базується на позовах 14 анонімних осіб, більшість з яких - родичі дітей, які загинули або стали каліками під час видобутку кобальтової руди в ДР Конго.

Нині кобальт широко застосовується при виробництві акумуляторів для різноманітних гаджетів, а також батарей для електромобілів. Ще однією сферою, що потребує значні обсяги кобальту, стала відновлювальна енергетика.

Згідно з наявними на сьогодні даними, на території ДР Конго міститься понад 65 відсотків світових запасів кобальту. Однак видобуток його в цій країні постійно критикують через масові порушення прав працівників, у тому числі нехтування елементарними правилами безпеки, а також через широке застосування дитячої праці, нагадує агенція новин AFP.