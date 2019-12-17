Техкорпорації США звинувачують у експлуатації дитячої праці

Міжнародна правозахисна організація International Rights Advocates пред'явила в одному з судів Вашингтона колективний позов п'ятьом провідним американським технологічним корпораціям, повідомляється у вівторок, 17 грудня.
Правозахисники у позові закидають компаніям Apple, Microsoft, Tesla, Dell Technologies та Alphabet, що є материнською компанією Google, причетність до "жорстокої та брутальної" експлуатації дитячої праці.
Позивачі зібрали докази, що технологічні гіганти отримували певний зиск від безоглядного застосування дитячої праці під час видобутку кобальту в Демократичній Республіці Конго (ДРК). Автори колективного позову наголошують, що діти в ДР Конго працюють під час видобутку кобальтової руди в "умовах кам'яного віку". За виснажливу працю в нелюдських умовах неповнолітні отримують два-три долари США в місяць, доводять правозахисники.
Колективний позов базується на позовах 14 анонімних осіб, більшість з яких - родичі дітей, які загинули або стали каліками під час видобутку кобальтової руди в ДР Конго.
Нині кобальт широко застосовується при виробництві акумуляторів для різноманітних гаджетів, а також батарей для електромобілів. Ще однією сферою, що потребує значні обсяги кобальту, стала відновлювальна енергетика.
Згідно з наявними на сьогодні даними, на території ДР Конго міститься понад 65 відсотків світових запасів кобальту. Однак видобуток його в цій країні постійно критикують через масові порушення прав працівників, у тому числі нехтування елементарними правилами безпеки, а також через широке застосування дитячої праці, нагадує агенція новин AFP.
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Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині
Гори тканини і море роботи
Халілю 13 років, він родом з Дамаска. П'ять днів на тиждень підліток працює в кравецькій майстерні, розташованій у підвалі житлового будинку в робітничому районі Стамбула. Такі майстерні тут знайдеш практично на кожній вулиці. І чи не в кожній з них працюють однолітки Халіля.
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Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині
Праця замість школи
Кравецькі машини строчать без угаву. Четверо з 15 працівників цієї текстильної міні-фабрики - діти, і всі вони родом із Сирії. Турецька легка промисловість - галузь, де широко використовується праця нелегальних робітників. До неї нерідко залучають дітей - дешеву, невибагливу та мовчазну робочу силу.
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Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині
Сум за школою
"Про майбутнє я не думаю", - каже 13-річний Халіль, розкладаючи відрізи бавовняної тканини. Його товариш, віком дещо старший за Халіля, шиє з цієї тканини жіноче спіднє. Розкласти тканину, розрізати, зшити - всі дії доведено до автоматизму. У Сирії Халіль навчався в третьому класі, але потім спалахнула війна і його родині довелося тікати - відтоді він не ходить до школи.
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Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині
Експлуатація чи допомога?
Дитяча праця заборонена турецьким законодавством. Той, хто наймає дітей віком молодше 15 років, ризикує відповісти перед законом. Про це відомо й власнику кравецької майстерні, тож він воліє не називати свого імені. "Я даю дітям роботу, щоб вони не жебракували. Знаю, що це заборонено, але, з іншого боку, я допомагаю родинам, котрі мають якось виживати", - запевняє він.
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Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині
"Сподіваюсь повернутись додому"
Мусі теж минає 13-й рік. Так само, як і багато робітників цієї кравецької майстерні, він родом з населеної переважно курдами північної сирійської провінції Афрін. Як Муса проводить своє дозвілля? "Граю у футбол, - відповідає хлопчина. - Сподіваюся, в Сирії скоро настане мир і ми зможемо повернутися додому. Там я хочу вивчитися та стати лікарем".
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Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині
Таємниця дешевизни
Щодня тут шиють тисячі жіночих трусиків - різного розміру, кольору та фасону. Потім їх продаватимуть на базарах за ціною кілька турецьких лір за штуку. Мета - випускати дешевше, ніж конкуренти з Китаю. Діти у майстерні заробляють в перерахунку менше 50 євроцентів за годину, а дорослі - десь вдвічі більше.
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Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині
Батрачити по 12 годин на добу
11-річна Арас працює в цій майстерні вже четвертий місяць. Її мама вагітна, батько сам працює на текстильній фабриці. Робочий день Арас розпочинається о 8-ій годині ранку, і працює вона часом по 12 годин. За день лише двічі вона має право на перерву. За все це дівчинка заробляє 700 турецьких лір на місяць, що в перерахунку - десь 153 євро.
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Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині
Навчання - розкіш
Через те, що вона працює з понеділка до п'ятниці, Арас не може відвідувати державну школу. Щоб отримати хоч якусь освіту, по вихідних вона відвідує заняття, котрі проводить сирійська доброчинна організація. У навчальному плані математика, арабська та турецька мови. Вчителюють тут сирійки, котрі самі втекли до Туреччини, рятуючись від війни на батьківщині.
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Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині
Школа як місце відпочинку
Щодня невеличку сирійську школу відвідують близько 70 дітей у віці від чотирьох до 18 років. Іноді самі вчительки приходять додому до родин та переконують батьків, щоб ті хоч по деяких днях відправляли дітей до школи. Адже це дасть їм можливість мати бодай якусь надію на майбутнє та бути тими, ким вони є - дітьми.
Автор: Юлія Хан, Валерій Сааков