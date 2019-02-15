 Тереза Мей прагне ще раз обговорити Brexit з лідерами країн ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2019

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Новини

Тереза Мей прагне ще раз обговорити Brexit з лідерами країн ЄС

Прем'єр-міністерка Великобританії планує знову провести перемовини з усіма главами держав та урядів решти країн-членів ЄС, щоб обговорити усі аспекти Brexit.

Тереза Мей у британському парламенті

Поки що Тереза Мей не може вмовити навіть своїх однопартійців у британському парламенті

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей планує ще раз обговорити питання виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського Союзу (Brexit) з усіма главами держав та урядів країн-членів ЄС. Про це йдеться у повідомленні прес-служби британського уряду. На Даунінг-стріт запевняють, що зустрічі з лідерами "кожної країни-члена ЄС" відбудуться вже "найближчими днями", повідомляється у неділю, 17 лютого.

Крім того, прес-служба британського уряду опублікувала витяги з листа Мей до депутатів нижньої палати парламенту Великобританії, котрі представляють її Консервативну партію. У листі очільниця британського уряду просить соратників про підтримку запропонованого її урядом курсу щодо Brexit.

На думку Мей, її однопартійцям-законодавцям варто поставити "національні інтереси" вище своїх особистих поглядів. "Неспроможність іти на необхідні компроміси розчарує людей, які доручили нам представляти їх", - застерегла вона. Тож тепер, на погляд Терези Мей, партія має робити те, що не раз робила раніше: "Долати те, що розділяє нас і згуртовуватися навколо того, що нас об'єднує".

Нагадаємо, 14 лютого Мей вкотре не спромоглася переконати парламентарів у Палаті громад підтримати її курс щодо Brexit. Тоді навіть дехто з членів її Консервативної партії, хто обстоює жорстку позицію щодо Brexit, відмовився від участі в голосуванні. Сама Мей назвала результати голосування "невтішними". Водночас, вона знову запевнила, що планує й надалі вносити зміни до так званого запасного варіанту - backstop, з метою запобігти виникненню кордону між британською Північною Ірландією та членом ЄС Ірландією.

Так само Мей прагне наступного тижня провести подальші переговори з головою Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером у Брюсселі. Крім того, 18 лютого британський міністр з питань Brexit Стівен Барклі зустрінеться з переговорником з ЄС Мішелем Барньє. За даними прес-служби Терези Мей, сторони планують обговорити пропозиції від нової "робочої групи" депутатів Великобританії для альтернативних варіантів щодо backstop.

  • Британці куплять менше німецьких авто

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британці куплять менше німецьких авто

    До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.

  • Нові шанси для товарів Made in UK

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Нові шанси для товарів Made in UK

    Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.

  • Виробництво вітрогенераторів у Німеччині

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Машинобудівників турбує збут

    Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.

  • Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.

  • Злиття бірж під питанням

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Злиття бірж під питанням

    Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.

  • Британські туристи залишаться вдома

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британські туристи залишаться вдома

    Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.

  • Тури до Лондона будуть доступнішими

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Тури до Лондона будуть доступнішими

    Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.

  • Де гроші, там і наука

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Де гроші, там і наука

    Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.

  • Анґела Меркель та Вольфґанґ Шойбле

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Берліну не сподобається "податковий рай"

    Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.

    Автор: Андрій Гурков


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Туск: Прихильники Brexit без плану заслуговують на "особливе місце в пеклі"

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