Тереза Мей прагне ще раз обговорити Brexit з лідерами країн ЄС

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей планує ще раз обговорити питання виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського Союзу (Brexit) з усіма главами держав та урядів країн-членів ЄС. Про це йдеться у повідомленні прес-служби британського уряду. На Даунінг-стріт запевняють, що зустрічі з лідерами "кожної країни-члена ЄС" відбудуться вже "найближчими днями", повідомляється у неділю, 17 лютого.

Крім того, прес-служба британського уряду опублікувала витяги з листа Мей до депутатів нижньої палати парламенту Великобританії, котрі представляють її Консервативну партію. У листі очільниця британського уряду просить соратників про підтримку запропонованого її урядом курсу щодо Brexit.

На думку Мей, її однопартійцям-законодавцям варто поставити "національні інтереси" вище своїх особистих поглядів. "Неспроможність іти на необхідні компроміси розчарує людей, які доручили нам представляти їх", - застерегла вона. Тож тепер, на погляд Терези Мей, партія має робити те, що не раз робила раніше: "Долати те, що розділяє нас і згуртовуватися навколо того, що нас об'єднує".

Нагадаємо, 14 лютого Мей вкотре не спромоглася переконати парламентарів у Палаті громад підтримати її курс щодо Brexit. Тоді навіть дехто з членів її Консервативної партії, хто обстоює жорстку позицію щодо Brexit, відмовився від участі в голосуванні. Сама Мей назвала результати голосування "невтішними". Водночас, вона знову запевнила, що планує й надалі вносити зміни до так званого запасного варіанту - backstop, з метою запобігти виникненню кордону між британською Північною Ірландією та членом ЄС Ірландією.

Так само Мей прагне наступного тижня провести подальші переговори з головою Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером у Брюсселі. Крім того, 18 лютого британський міністр з питань Brexit Стівен Барклі зустрінеться з переговорником з ЄС Мішелем Барньє. За даними прес-служби Терези Мей, сторони планують обговорити пропозиції від нової "робочої групи" депутатів Великобританії для альтернативних варіантів щодо backstop.