Тереза Мей закликала британських парламентарів схвалити угоду щодо Brexit

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей закликала членів парламенту Великобританії проголосувати за угоду щодо виходу країни зі складу Євросоюзу - так званий Brexit. У різдвяному посланні, оприлюдненому в понеділок, 24 грудня, у виданні Daily Express очільниця британського уряду вказала також на "дошкульний розкол" у суспільстві країни між прихильниками Brexit та їхніми опонентами.

Тож чим швидше парламентарі проголосують за "потрібний проект угоди щодо Brexit", тим раніше уряд зможе зосередитися на інших важливих речах, "розбудовуючи країну, яка працює для всіх", зазначила Мей, слова якої наводить агенція новин AFP.

Нагадаємо, очікується, що Великобританія вийде зі складу ЄС 29 березня 2019 року. Заплановане на 11 грудня цього року голосування в Палаті громад щодо угоди про Brexit того ж дня перенесли на січень наступного року. Тим часом Європейська Комісія вже розробила план дійна випадок виходу Великобританії без угоди зі складу ЄС.