Терапія для учасників бойових дій на Сході України (відео)

Андрій Таран провів три роки на фронті. Після Майдану він пішов добровольцем на війну на Донбас. Спершу в праворадикальний добровольчий батальйон "Азов" - це був найшвидший шлях потрапити на війну, каже він. Пізніше він став санітаром. Брутальні воєнні будні, постійний страх опинитися під ворожими обстрілами, втрата побратимів не дають йому та тисячам інших, хто був на війні, повернутися до нормального життя. Дивіться, як його лікують арт-терапією:



