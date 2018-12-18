 Терапія для учасників бойових дій на Сході України (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Терапія для учасників бойових дій на Сході України (відео)

Українські військові часто повертаються з війни на Донбасі з психічними розладами. Приватні організації намагаються допомогти учасникам бойових дій.

У Карпатах ветеранам АТО допомагають позбутися страхів

У Карпатах ветеранам АТО допомагають позбутися страхів

Андрій Таран провів три роки на фронті. Після Майдану він пішов добровольцем на війну на Донбас. Спершу в праворадикальний добровольчий батальйон "Азов" - це був найшвидший шлях потрапити на війну, каже він. Пізніше він став санітаром. Брутальні воєнні будні, постійний страх опинитися під ворожими обстрілами, втрата побратимів не дають йому та тисячам інших, хто був на війні, повернутися до нормального життя. Дивіться, як його лікують арт-терапією: 


 

DW.COM

Геращенко розповіла про катування і зґвалтування полонених на Донбасі

Бойовики на Донбасі катують українських полонених, повідомила Ірина Геращенко. За її словами, дванадцять колишніх бранців розповіли про зґвалтування. (23.07.2018)  

Протезування для жертв війни на Донбасі (відео)

В ортопедичному центрі в Києві поранені у війні на Донбасі отримують можливість повернутися до активного життя. Героїчні та трагічні історії пацієнтів - у репортажі. (08.06.2018)  

Фестиваль вакансій: ветерани АТО у пошуках роботи

Працевлаштування - одна з проблем в адаптації до мирного життя для ветеранів бойових дій на Донбасі. Як колишні військові шукають роботу - у репортажі DW з фестивалю вакансій у Києві. (28.05.2018)  

Суїциди українських військових: що робити? (відео)

Про самогубства серед військових в зоні АТО та ветеранів в Україні говорять неохоче. Увагу до цієї проблеми привернула нещодавно військова прокуратура. Що має робити держава для підтримки військових? (04.05.2018)  

Також за темою

Психічні проблеми ветеранів АТО: арт-терапія у Карпатах (18.12.2018) 18.12.2018

80% українських солдатів повертаються з війни на Донбасі з посттравматичними розладами. Вони не можуть знайти роботу, а від держави - майже жодної допомоги. Приватні організації намагаються допомогти учасникам бойових дій.

Ветерани АТО: які шанси працевлаштуватися (04.06.2018) 04.06.2018

Понад 300 000 українців, які були в АТО, отримали статус учасника бойових дій. Більшість із них після повернення з фронту опинилися перед проблемою пошуку роботи. Чому ветеранам важче, ніж іншим українцям?

Ukraine Lemberg - Leben von Donbass-Veteranen

Ветерани АТО в пошуку роботи: місія нездійсненна? (відео) 05.06.2018

Понад 300 000 українців, які були в АТО, отримали статус учасника бойових дій. Більшість із них після повернення з фронту опинилися перед проблемою пошуку роботи. Чому ветеранам важче, ніж іншим українцям.

Реклама

Докладно

Протест проти рабського закону в Будапешты, 16 грудня 2018 року

Кар'єрі Орбана загрожує силове завершення?

"Рабський закон", що погіршує умови для працівників, змусив угорців протестувати. Найбільше їх обурює реакція уряду.  

Державі належить 7,5 млн га земель сільськогосподарського призначення

Мораторій на продаж землі: чи є надія на скасування

Попри очікування експертів та представників міжнародних організацій, ринок землі в Україні в 2019 році не запрацює.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  