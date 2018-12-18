Терапія для учасників бойових дій на Сході України (відео)

Українські військові часто повертаються з війни на Донбасі з психічними розладами. Приватні організації намагаються допомогти учасникам бойових дій.
Андрій Таран провів три роки на фронті. Після Майдану він пішов добровольцем на війну на Донбас. Спершу в праворадикальний добровольчий батальйон "Азов" - це був найшвидший шлях потрапити на війну, каже він. Пізніше він став санітаром. Брутальні воєнні будні, постійний страх опинитися під ворожими обстрілами, втрата побратимів не дають йому та тисячам інших, хто був на війні, повернутися до нормального життя. Дивіться, як його лікують арт-терапією:
Бойовики на Донбасі катують українських полонених, повідомила Ірина Геращенко. За її словами, дванадцять колишніх бранців розповіли про зґвалтування. (23.07.2018)
В ортопедичному центрі в Києві поранені у війні на Донбасі отримують можливість повернутися до активного життя. Героїчні та трагічні історії пацієнтів - у репортажі. (08.06.2018)
Працевлаштування - одна з проблем в адаптації до мирного життя для ветеранів бойових дій на Донбасі. Як колишні військові шукають роботу - у репортажі DW з фестивалю вакансій у Києві. (28.05.2018)