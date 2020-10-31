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Поліція Франції затримала 33-річного підозрюваного під час обшуку в іншого фігуранта. Його роль у смертельному нападі в Ніцці встановлюється.
У Франції затримали чоловіка, якого підозрюють у контакті з нападником напередодні атаки у Ніцці. Сам нападник перебуває у важкому стані в лікарні, бо під час затримання у нього стріляли поліцейські.
Європейська Рада назвала ісламістські теракти у Франції нападом на "наші спільні цінності".
У треті роковини нападів на редакцію Charlie Hebdo та кошерний супермаркет у Парижі вшанували пам'ять 17 загиблих. Ці атаки стали першими в серії терактів у Франції, які за три роки забрали 241 життя.
Для вчинення терактів злочинці дедалі частіше використовують автомобілі. Наїзду на людей у Барселоні передували теракти за схожим сценарієм в низці інших європейських міст.
Париж, Брюссель, Ніцца, Берлін, Манчестер, Лондон - і от тепер Барселона. Європейські міста в останні роки дедалі частіше стають мішенню терористів. Огляд.
У параді на честь французького національного свята взяли участь також американські військові. У другій половині дня президент Франції Макрон відвідає Ніццу, у якій рівно рік тому стався жахливий теракт.
На Каннському кінофестивалі за "Золоту пальмову гілку" змагатимуться 19 фільмів. Серед них - стрічка українського режиссера Сергія Лозниці "Лагідна". Конкурс відбувається за підвищених заходів безпеки.
Федеральна прокуратура Німеччини виходить із того, що напад на різдвяний ярмарок у Берліні мав терористичне підґрунтя. Про це свідчить, зокрема, і схожість перебігу події на теракт у Ніцці.
Прокуратура Франції висунула обвинучення ймовірним спільникам Мухамеда Булеля, який в День взяття Бастилії вбив у Ніцці 84 людей. З'ясувалося, що він кілька місяців готував напад.
Прокуратура Франції висунула обвинучення ймовірним спільникам Мухамеда Булеля, який в День взяття Бастилії вбив у Ніцці 84 людини. З'ясувалося, що він кілька місяців готував напад.
У Франції затримані п'ятеро осіб, яких підозрюють у пособництві терористу з Ніцци Лауаєжові Булелю. Встановлено, що він, ймовірно, планував атаку з минулого року.
"Тероризм тривалий час лишатиметься частиною нашого повсякденного життя", - заявив прем'єр Франції Мануель Вальс. Це чесне твердження, але опозиція безжально атакує уряд за його "провал".
Поліція шукає ймовірних спільників водія вантажівки. Люди оплакують загиблих і дискутують на місці трагедії. Як теракт пов'язаний з ісламом? Репортаж із Ніцци.
Темою останньої зустрічі глав МЗС ЄС перед літньою паузою стануть, зокрема, останні події у Франції та Туреччині. На зустріч має уперше приїхати новий глава МЗС Великобританії Борис Джонсон.
Брат застреленого поліцією водія вантажівки, яка вбила понад 84 людини у Ніцці, розповів, що Булель перед атакою надіслав рідним своє усміхнене фото та близько 98 тисяч євро, повідомляє The Telegraph.
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