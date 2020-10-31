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Теракт у Ніцці

У справі про напад в Ніцці затриманий третій підозрюваний

У справі про напад в Ніцці затриманий третій підозрюваний 31.10.2020

Поліція Франції затримала 33-річного підозрюваного під час обшуку в іншого фігуранта. Його роль у смертельному нападі в Ніцці встановлюється.

Теракт у Ніцці: поліція затримала ще одного підозрюваного

Теракт у Ніцці: поліція затримала ще одного підозрюваного 30.10.2020

У Франції затримали чоловіка, якого підозрюють у контакті з нападником напередодні атаки у Ніцці. Сам нападник перебуває у важкому стані в лікарні, бо під час затримання у нього стріляли поліцейські.
Теракт у Ніцці: лідери ЄС шоковані і закликають до діалогу між релігіями

Теракт у Ніцці: лідери ЄС шоковані і закликають до діалогу між релігіями 29.10.2020

Європейська Рада назвала ісламістські теракти у Франції нападом на "наші спільні цінності".
У Парижі вшанували пам'ять жертв нападу на редакцію Charlie Hebdo

У Парижі вшанували пам'ять жертв нападу на редакцію Charlie Hebdo 07.01.2018

У треті роковини нападів на редакцію Charlie Hebdo та кошерний супермаркет у Парижі вшанували пам'ять 17 загиблих. Ці атаки стали першими в серії терактів у Франції, які за три роки забрали 241 життя.

Теракти у Європі за допомогою авто - трагічна хронологія (18.08.2017) 18.08.2017

Для вчинення терактів злочинці дедалі частіше використовують автомобілі. Наїзду на людей у Барселоні передували теракти за схожим сценарієм в низці інших європейських міст.
Хронологія: терористичні атаки у Європі

Хронологія: терористичні атаки у Європі 17.08.2017

Париж, Брюссель, Ніцца, Берлін, Манчестер, Лондон - і от тепер Барселона. Європейські міста в останні роки дедалі частіше стають мішенню терористів. Огляд.
Макрон разом з Трампом прийняв парад на честь Дня взяття Бастилії

Макрон разом з Трампом прийняв парад на честь Дня взяття Бастилії 14.07.2017

У параді на честь французького національного свята взяли участь також американські військові. У другій половині дня президент Франції Макрон відвідає Ніццу, у якій рівно рік тому стався жахливий теракт.

70-ий кінофестиваль у Каннах (17.05.2017) 17.05.2017

На Каннському кінофестивалі за "Золоту пальмову гілку" змагатимуться 19 фільмів. Серед них - стрічка українського режиссера Сергія Лозниці "Лагідна". Конкурс відбувається за підвищених заходів безпеки.
Слідство: Берлінський нападник досі може бути на свободі

Слідство: Берлінський нападник досі може бути на свободі 20.12.2016

Федеральна прокуратура Німеччини виходить із того, що напад на різдвяний ярмарок у Берліні мав терористичне підґрунтя. Про це свідчить, зокрема, і схожість перебігу події на теракт у Ніцці.
Теракт у Ніцці: спільникам терориста висунули обвинувачення (відео)

Теракт у Ніцці: спільникам терориста висунули обвинувачення (відео) 22.07.2016

Прокуратура Франції висунула обвинучення ймовірним спільникам Мухамеда Булеля, який в День взяття Бастилії вбив у Ніцці 84 людей. З'ясувалося, що він кілька місяців готував напад.

Теракт у Ніцці: спільникам терориста висунули обвинувачення (22.07.2016) 22.07.2016

Прокуратура Франції висунула обвинучення ймовірним спільникам Мухамеда Булеля, який в День взяття Бастилії вбив у Ніцці 84 людини. З'ясувалося, що він кілька місяців готував напад.
Прокуратура: Терорист у Ніцці мав спільників і планував атаку з 2015 року

Прокуратура: Терорист у Ніцці мав спільників і планував атаку з 2015 року 21.07.2016

У Франції затримані п'ятеро осіб, яких підозрюють у пособництві терористу з Ніцци Лауаєжові Булелю. Встановлено, що він, ймовірно, планував атаку з минулого року.
Після Ніцци: у Франції розпочалася передвиборна боротьба

Після Ніцци: у Франції розпочалася передвиборна боротьба 19.07.2016

"Тероризм тривалий час лишатиметься частиною нашого повсякденного життя", - заявив прем'єр Франції Мануель Вальс. Це чесне твердження, але опозиція безжально атакує уряд за його "провал".
Ніцца: Репортаж зі смуги смерті

Ніцца: Репортаж зі "смуги смерті" 18.07.2016

Поліція шукає ймовірних спільників водія вантажівки. Люди оплакують загиблих і дискутують на місці трагедії. Як теракт пов'язаний з ісламом? Репортаж із Ніцци.
Глави МЗС Євросоюзу обговорять теракт у Ніцці та спробу путчу в Туреччині

Глави МЗС Євросоюзу обговорять теракт у Ніцці та спробу путчу в Туреччині 18.07.2016

Темою останньої зустрічі глав МЗС ЄС перед літньою паузою стануть, зокрема, останні події у Франції та Туреччині. На зустріч має уперше приїхати новий глава МЗС Великобританії Борис Джонсон.
ЗМІ: Перед терактом у Ніцці водій вантажівки надіслав родині 98 тисяч євро

ЗМІ: Перед терактом у Ніцці водій вантажівки надіслав родині 98 тисяч євро 17.07.2016

Брат застреленого поліцією водія вантажівки, яка вбила понад 84 людини у Ніцці, розповів, що Булель перед атакою надіслав рідним своє усміхнене фото та близько 98 тисяч євро, повідомляє The Telegraph.
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