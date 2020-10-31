Теракт у Ніцці: поліція затримала ще одного підозрюваного

У Франції затримали чоловіка, якого підозрюють у контакті з нападником напередодні атаки у Ніцці. Сам нападник перебуває у важкому стані в лікарні, бо під час затримання у нього стріляли поліцейські.