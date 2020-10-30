У справі про напад в Ніцці затриманий третій підозрюваний

У Франції після нападу ймовірного ісламіста в Ніцці, внаслідок якого загинули троє людей, затриманий третій підозрюваний. 33-річного чоловіка заарештували ввечері 30 жовтня в квартирі іншого фігуранта, де він переховувався, повідомив представник органів юстиції Франції в суботу, 31 жовтня. "Ми намагаємося встановити його роль у цій справі", - цитує чиновника dpa.

Тепер під вартою у справі про теракт в Ніцці перебувають вже троє фігурантів. Раніше поліція Франції затримала чоловіків у віці 47 і 35 років за підозрою в тому, що вони контактували з виконавцем злочину за день до його вчинення.

Разом з тим у Тунісі, правоохоронні органи якого також проводять слідство у зв'язку з нападом в Ніцці, повідомили про затримання прибічника невідомого раніше угрупування "Аль-Махді на півдні Тунісу". Чоловік на своїй сторінці у Facebook опублікував звернення, в якому взяв на себе відповідальність за напад у Ніцці. За даними поліції, також затриманий і оператор, який вів зйомку. На даний час влада країни з'ясовує, наскільки правдивою взагалі є інформація про існування такого угрупування.

Напад у Ніцці

29 жовтня невідомий з ножем увірвався в базиліку Нотр-Дам в Ніцці і напав на парафіян. Жертвами нападу стали троє людей, ще шестеро осіб зазнали поранень. Під час затримання поліцією нападник, який постійно вигукував "Аллаху акбар", отримав декілька вогнепальних поранень, його госпіталізували.

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Слідство ідентифікувало нападника як 21-річного тунісця на ім'я Брахім Іссауї. 20 вересня він прибув на італійський острів Лампедузу, а 9 жовтня приїхав до Франції. Його мати і брат стверджують, що не знали про радикалізацію хлопця. Сусід нападника розповів, що знав хлопця, який, за його словами, працював на різних роботах, зокрема, і механіком. За словами сусіда, хлопець не виявляв ознак радикалізації.

Того ж дня французькі поліцейські застрелили в місті Авіньйон чоловіка, озброєного ножем, який теж вигукував "Аллаху акбар".

16 жовтня інший озброєний кухонним ножем 18-річний ісламіст з криками "Аллаху акбар" перерізав горло вчителю історії та географії Самюелю Паті у передмісті Парижа. Нападник вбив Паті після того, як під час уроку, присвяченому свободі слова, він показував учням опубліковані Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

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Наразі невідомо, чи ці три напади пов'язані між собою. Після вбивства Паті президент Франції Еммануель Макрон неодноразово виступав з промовами, у яких наголошував, що країна й далі боротиметься проти "ворожості до просвіти" та пов'язаним із нею насильством. Макрон пообіцяв, що Франція "не відмовиться від карикатур".