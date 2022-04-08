Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тель-Авів". Тель-Авів - друге за розміром і значенням місто Ізраїлю, після Єрусалима.
Ізраїльське місто Тель-Авів розташоване на східному узбережжі Середземного моря. Кількість населення Тель-Авіва становить близько 440 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Обидві сторони заявили про свою перемогу і готовність до нових бойових дій. Єгипет, як посередник у переговорах, відправить своїх спостерігачів за дотриманням домовленостей вогню в Тель-Авів і Сектор Гази, передають ЗМІ.