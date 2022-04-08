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Тель-Авів

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тель-Авів". Тель-Авів - друге за розміром і значенням місто Ізраїлю, після Єрусалима.

Ізраїльське місто Тель-Авів розташоване на східному узбережжі Середземного моря. Кількість населення Тель-Авіва становить близько 440 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Стрілянина в центрі Тель-Авіва: загинули не менше двох людей

Стрілянина в центрі Тель-Авіва: загинули не менше двох людей 08.04.2022

Внаслідок нападу у заповненому відвідувачами барі в Тель-Авіві вбито двох людей, багато поранених. Поліція веде пошуки нападника, у центр міста стягнуті сотні поліцейських, кінологи та армійські спецпідрозділи.
Теракт в Ізраїлі: серед загиблих двоє українців

Теракт в Ізраїлі: серед загиблих двоє українців 30.03.2022

Унаслідок низки нападів із застосуванням вогнепальної зброї неподалік Тель-Авіва загинули п'ятеро людей. Серед них двоє українців з Чернівецької області, повідомили у МЗС.
Стрілянина поблизу Тель-Авіва: є загиблі

Стрілянина поблизу Тель-Авіва: є загиблі 30.03.2022

Унаслідок нападів із застосуванням вогнепальної зброї в містах Бней-Брак і Рамат-Ган загинуло не менше п'яти осіб, повідомили в ізраїльській поліції. ЗМІ повідомляють, що до стрілянини причетний палестинець.
З Києва в Тель-Авів: як допомагають біженцям-євреям з України

З Києва в Тель-Авів: як допомагають біженцям-євреям з України 16.03.2022

Здається, що заклик Володимира Зеленського до євреїв всього світу не залишився непочутим і в Україну починає надходити допомога єврейським біженцям. До евакуації євреїв з України долучилось багато єврейських організацій.
Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах ХАМАС в Секторі Гази

Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах ХАМАС в Секторі Гази 02.01.2022

У відповідь на запущені напередодні в бік Тель-Авіва ракети, Ізраїль атакував об'єкти радикального руху ХАМАС у Секторі Гази.

Топ-10 найдорожчих міст світу (фотогалерея)

Топ-10 найдорожчих міст світу (фотогалерея) 07.12.2021

За даними британського тижневика The Economist, життя у багатьох містах стало дорожчим. Серед причин - зокрема й пандемія. Ізраїльський Тель-Авів замінив Париж на вершині рейтингу найдорожчих міст світу.
Найдорожчі міста світу

Найдорожчі міста світу 07.12.2021

За даними британського тижневика The Economist, життя у багатьох містах стало дорожчим. Серед причин - зокрема й пандемія. Ізраїльський Тель-Авів замінив Париж на вершині рейтингу найдорожчих міст світу.
Київ піднявся у рейтингу найдорожчих міст для життя на 13 позицій

Київ піднявся у рейтингу найдорожчих міст для життя на 13 позицій 01.12.2021

Першу сходинку в рейтингу найдорожчих міст очолив ізраїльський Тель-Авів. Київ посів 88-ме місце, що на 13 сходинок вище за попередній результат.

Коронавірус: Ізраїль посилив правила при в'їзді до країни

Коронавірус: Ізраїль посилив правила при в'їзді до країни 09.07.2021

Відтепер усі подорожні, які прибувають до Ізраїлю, мусять перебувати в карантині, поки не отримають негативний результат тесту на коронавірус, зроблений при перетині кордону. Це стосується також вакцинованих громадян.

Набула чинності угода про припинення вогню між Ізраїлем і рухом ХАМАС

Набула чинності угода про припинення вогню між Ізраїлем і рухом ХАМАС 21.05.2021

Обидві сторони заявили про свою перемогу і готовність до нових бойових дій. Єгипет, як посередник у переговорах, відправить своїх спостерігачів за дотриманням домовленостей вогню в Тель-Авів і Сектор Гази, передають ЗМІ.
Хто такі палестинці, які живуть в Ізраїлі?

Хто такі палестинці, які живуть в Ізраїлі? 20.05.2021

Так званих ізраїльських арабів - або палестинців, які проживають на території єврейської держави, - втягують у конфлікт активніше, ніж раніше. Причини тут як економічні, так і політичні.
ХАМАС здійснив масований ракетний обстріл Тель-Авіва, Ізраїль відповів

ХАМАС здійснив масований ракетний обстріл Тель-Авіва, Ізраїль відповів 16.05.2021

За кілька годин до початку обстрілу Тель-Авіва представник ХАМАС попередив про намір здійснити ракетну атаку. Ізраїль завдав ударів у відповідь по Сектору Гази.
Ескалація на Близькому Сході: США надіслали до Ізраїлю посередника

Ескалація на Близькому Сході: США надіслали до Ізраїлю посередника 15.05.2021

Експерт з питань Близького Сходу Державного департаменту США прибув до Ізраїлю як посередник. Ізраїльська армія повідомляє про нові обстріли як з боку Сектора Гази, так і Сирії.
Ізраїль повідомив про загибель військового внаслідок обстрілу

Ізраїль повідомив про загибель військового внаслідок обстрілу 12.05.2021

На кордоні з Сектором Гази загинув один ізраїльський вояк, а ХАМАС повідомив про загибель кількох своїх ватажків. Унаслідок загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту загинуло близько 60 осіб.

Як працює ізраїльський "залізний купол" (12.05.2021) 12.05.2021

Триває масований ракетний обстріл Ізраїлю із Сектора Гази. За даними ізраїльської армії, випущено понад 1000 ракет. Більшу частину з них було перехоплено протиракетною системою "залізний купол". Як вона функціонує?
Ізраїль: ще двоє осіб загинули від ракетних обстрілів

Ізраїль: ще двоє осіб загинули від ракетних обстрілів 12.05.2021

Триває масований ракетний обстріл Ізраїлю із Сектора Гази. За даними ізраїльської армії, випущено понад 1000 ракет. У місті Лод загинули двоє осіб. Ізраїль завдає ударів у відповідь.
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