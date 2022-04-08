На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тель-Авів". Тель-Авів - друге за розміром і значенням місто Ізраїлю, після Єрусалима.

Ізраїльське місто Тель-Авів розташоване на східному узбережжі Середземного моря. Кількість населення Тель-Авіва становить близько 440 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.