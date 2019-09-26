Тейлор не коментує інформацію про Джуліані в Києві

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор у четвер, 5 грудня, відмовився коментувати інформацію про перебування у цей же день в Україні адвоката президента США Дональда Трампа, колишнього мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані, інформують "Українські новини".

"Я не можу", - відповів він на прохання журналістів підтвердити відповідну інформацію. Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи означає це, що інформація неправдива, або що Тейлор її не має, або ж, що він не хоче її підтверджувати, посол сказав: "Без коментарів".

Раніше американське видання The New York Times повідомило, що в середу, 4 грудня, Джуліані зустрівся в Будапешті з колишнім генеральним прокурором України Юрієм Луценком, а потім прилетів до Києва для зустрічі в четвер з колишнім генпрокурором Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа через можливий тиск на українського президента Володимира Зеленського під час телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди - розслідування проти суперника на майбутніх президентських виборах у США Джо Байдена.