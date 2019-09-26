 Тейлор не коментує інформацію про Джуліані в Києві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Тейлор не коментує інформацію про Джуліані в Києві

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор залишив без коментарів інформацію поширену в ЗМІ США про візит адвоката президента США Руді Джуліані до Києва.

Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор

Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор у четвер, 5 грудня, відмовився коментувати інформацію про перебування у цей же день в Україні адвоката президента США Дональда Трампа, колишнього мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані, інформують "Українські новини".

DW.COM

Перші публічні слухання в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа швидше нагадували засідання, що затягнулося, а не політичний трилер, і не принесли багато нового, вважає кореспондентка DW у Вашингтоні Карла Бляйкер. (14.11.2019)

У Конгресі США відбулися перші публічні слухання в рамках процедури імпічменту Трампа. В. о. посла США в Україні Вільям Тейлор та заступник помічника держсекретаря Джордж Кент дали свідчення у прямому ефірі. (14.11.2019)

"Я не можу", - відповів він на прохання журналістів підтвердити відповідну інформацію. Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи означає це, що інформація неправдива, або що Тейлор її не має, або ж, що він не хоче її підтверджувати, посол сказав: "Без коментарів".

Раніше американське видання The New York Times повідомило, що в середу, 4 грудня, Джуліані зустрівся в Будапешті з колишнім генеральним прокурором України Юрієм Луценком, а потім прилетів до Києва для зустрічі в четвер з колишнім генпрокурором Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа через можливий тиск на українського президента Володимира Зеленського під час телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди - розслідування проти суперника на майбутніх президентських виборах у США Джо Байдена.

Дивитись відео 01:06

Зеленський про "свого генпрокурора" (26.09.2019)

Аудіо й відео до теми

Зеленський про "свого генпрокурора" (26.09.2019)  

Також за темою

USA Impeachment | Haus-Justizausschuss hält Anhörung mit Rechtsprofessoren ab

Експерти-юристи вважають імпічмент Трампа обґрунтованим 05.12.2019

Обговорення ситуації щодо імпічменту Трампа відбулося в юридичному комітеті Палати представників. Там запрошені юристи розібрали звинувачення проти Трампа і визнали їх обґрунтованими.

Rudy Giuliani persönlicher Anwalt Donald Trump

Адвокат Трампа Джуліані міг пропонувати свої послуги владі України 28.11.2019

Рудольф Джуліані пропонував міністерству юстиції України та ексгенпрокурору Луценку допомогу в поверненні владі викрадених активів, пише The New York Times. Сам юрист заявляє про відсутність ділових інтересів в Україні.

CNN Demokratische Debatte in Detroit

Вибори президента США: претенденти-демократи за імпічмент Трампа 21.11.2019

Претенденти на номінацію кандидатом у президенти США від Демократичної партії на дебатах виступили за імпічмент Дональда Трампа, а також обговорили "український скандал" і кліматичну кризу.

Реклама

Докладно

Під час дебатів у Верховній Раді про земельну реформу було доволі гаряче

"Гарячі" земельні слухання у Раді

Аграрії не вірять запевненням влади й заявляють про свою неготовність до скасування мораторію на продаж землі.  

Ахен виявився найбільш привабливим для експатів німецьким містом

Які міста світу найбільше приваблюють закордонних фахівців

Кар'єра в Нью-Йорку чи Парижі? Виявляється, сучасних експатів приваблюють зовсім інші напрямки.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  