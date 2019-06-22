 Тегеран: Санкції США проти духовного лідера Ірану означають кінець дипломатії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2019

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Новини

Тегеран: Санкції США проти духовного лідера Ірану означають кінець дипломатії

Рішення США запровадити санкції проти духовного лідера Ірану свідчить про припинення дипломатичних зусиль у врегулюванні протистояння між двома країнами, заявили в іранському міністерстві закордонних справ.

Аятола Алі Хаменеї

Аятола Алі Хаменеї

Тегеран заявив, що запровадження з боку США санкцій щодо духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та високопосадовців держави означає кінець дипломатичних зусиль з врегулювання протистояння між двома країнами. "Безплідні санкції щодо керівництва Ірану і очільника іранської дипломатії означають закриття дипломатичного шляху з адміністрацією США", - заявив у вівторок, 25 червня, речник міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві, цитує агентство AP.

Напередодні під час засідання Ради Безпеки ООН щодо конфлікту в Перській затоці постпред Ірану при ООН Маджид Тахт Раванчі попередив, що ситуація в регіоні є дуже небезпечною та наголосив, що будь-які переговори з США неможливі через санкції та залякування.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про запровадження санкцій щодо аятоли Алі Хаменеї та його адміністрації. Представники влади США також повідомили, що будуть запроваджені санкції проти очільника іранського МЗС Джавада Заріфа.

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Президент США Дональд Трамп розпорядився запровадити фінансові обмеження щодо аятоли Алі Хаменеї. (24.06.2019)

У конфлікті між Сполученими Штатами та Іраном Рада Безпеки ООН закликає сторони до "діалогу". Напруженість в регіоні Перської затоки повинна бути послаблена. (25.06.2019)

Напруженість між США та Іраном останнім часом посилилася. 20 червня іранське військове формування Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) збило американський безпілотник RQ-4 Global Hawk вартістю понад 100 мільйонів доларів. У КВІР заявили, що безпілотний літальний апарат був збитий у повітряному просторі Ірану. Натомість у Пентагоні наголосили, що збиття сталося в міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою, котра з'єднує Оманську затоку з Перською затокою. У відповідь на збиття безпілотника Трамп був готовий обстріляти Іран. Він відмовився від удару в останню мить, оскільки внаслідок цього могло загинути 150 людей, що "було б непропорційно збиттю безпілотника".

У 2018 році США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди з Іраном. Після цього вони наклали на Іран нові економічні санкції та оголосили про штрафні санкції для тих, хто супроводжуватиме будь-які операції з країною. 

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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