Тегеран: Санкції США проти духовного лідера Ірану означають кінець дипломатії

Тегеран заявив, що запровадження з боку США санкцій щодо духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та високопосадовців держави означає кінець дипломатичних зусиль з врегулювання протистояння між двома країнами. "Безплідні санкції щодо керівництва Ірану і очільника іранської дипломатії означають закриття дипломатичного шляху з адміністрацією США", - заявив у вівторок, 25 червня, речник міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві, цитує агентство AP.

Напередодні під час засідання Ради Безпеки ООН щодо конфлікту в Перській затоці постпред Ірану при ООН Маджид Тахт Раванчі попередив, що ситуація в регіоні є дуже небезпечною та наголосив, що будь-які переговори з США неможливі через санкції та залякування.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про запровадження санкцій щодо аятоли Алі Хаменеї та його адміністрації. Представники влади США також повідомили, що будуть запроваджені санкції проти очільника іранського МЗС Джавада Заріфа.

Напруженість між США та Іраном останнім часом посилилася. 20 червня іранське військове формування Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) збило американський безпілотник RQ-4 Global Hawk вартістю понад 100 мільйонів доларів. У КВІР заявили, що безпілотний літальний апарат був збитий у повітряному просторі Ірану. Натомість у Пентагоні наголосили, що збиття сталося в міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою, котра з'єднує Оманську затоку з Перською затокою. У відповідь на збиття безпілотника Трамп був готовий обстріляти Іран. Він відмовився від удару в останню мить, оскільки внаслідок цього могло загинути 150 людей, що "було б непропорційно збиттю безпілотника".

У 2018 році США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди з Іраном. Після цього вони наклали на Іран нові економічні санкції та оголосили про штрафні санкції для тих, хто супроводжуватиме будь-які операції з країною.