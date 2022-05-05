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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тбілісі". Тбілісі – столиця Грузії.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тбілісі". Тбілісі є столицею Грузії і найбільшим містом у цій країні. Кількість населення Тбілісі перевищує 1 мільйон 100 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Німеччина: як потрапити на різдвяні ярмарки в часи пандемії. Грузія: що думають грузини про радянське минуле країни? Італія: чому мешканці втікають з острова Стромболі. Франція: що робити, коли назва міста не вміщається в жоден формуляр.
Міхеіл Саакашвілі, перебуваючи під вартою у грузинській в'язниці, схуд на 12 кілограмів, а стан його дедалі погіршується, розповіла в інтерв'ю DW депутатка Верховної Ради Єлизавета Ясько, яка перебуває в стосунках з українсько-грузинським політиком.