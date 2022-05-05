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Тбілісі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тбілісі". Тбілісі – столиця Грузії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тбілісі". Тбілісі є столицею Грузії і найбільшим містом у цій країні. Кількість населення Тбілісі перевищує 1 мільйон 100 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Брати Міхеіла Саакашвілі зібрали масову акцію протесту

Брати Міхеіла Саакашвілі зібрали масову акцію протесту 05.05.2022

Сім'я Саакашвілі вимагає відправити його на лікування до закордонної клініки або хоча б до багатопрофільної лікарні у зв'язку із погіршенням здоров'я третього президента Грузії.
Помічник генсека НАТО підтвердив політику відкритих дверей щодо Грузії

Помічник генсека НАТО підтвердив політику відкритих дверей щодо Грузії 20.04.2022

За словами Джеймса Аппатурая, НАТО вважає Грузію одним із "найближчих партнерів". Заступник генсека відвідав Тбілісі, щоб "обговорити практичні кроки" для подальшої співпраці.
Війна Росії проти України. На чиєму боці Грузія?

Війна Росії проти України. На чиєму боці Грузія? 20.04.2022

Занадто м'яка, на думку багатьох, позиція Грузії щодо РФ спричиняє невдоволення частини грузинського суспільства та ображає Україну. Офіційний Тбілісі відповідає, що керується інтересами країни.
Південна Осетія має намір приєднатися до Росії

Південна Осетія має намір приєднатися до Росії 30.03.2022

У Південній Осетії після 10 квітня хочуть провести референдум про приєднання до Росії. В Абхазії натомість заявили, що не підуть на такий крок.
Як Туреччина забруднює Чорне море - Європа у фокусі (відео)

Як Туреччина забруднює Чорне море - "Європа у фокусі" (відео) 06.12.2021

Німеччина: як потрапити на різдвяні ярмарки в часи пандемії? Туреччина: як місцеві рибалки забруднюють Чорне море? Грузія: що думають грузини про радянське минуле країни?

Як Туреччина забруднює Чорне море - "Європа у фокусі" (06.12.2021) 06.12.2021

Німеччина: як потрапити на різдвяні ярмарки в часи пандемії. Грузія: що думають грузини про радянське минуле країни? Італія: чому мешканці втікають з острова Стромболі. Франція: що робити, коли назва міста не вміщається в жоден формуляр.
У Тбілісі проходить судове засідання у справі Міхеіла Саакашвілі

У Тбілісі проходить судове засідання у справі Міхеіла Саакашвілі 29.11.2021

Міхеіл Саакашвілі вперше особисто присутній на засіданні. Під будівлею суду сталися сутички його прихильників з поліцією, кількох людей правоохоронці затримали.
Саакашвілі перевезли до тюремної лікарні у Тбілісі

Саакашвілі перевезли до тюремної лікарні у Тбілісі 08.11.2021

Міхеіла Саакашвілі перевезли до лікарні у в'язниці в Глдані, навколо якої в 2012 розгорнувся скандал через тортури. Нардепка Єлизавета Ясько переконана, що це - найнебезпечніше місце для життя політика.

Вибори в Грузії: влада й опозиція заявляють про перемогу своїх кандидатів

Вибори в Грузії: влада й опозиція заявляють про перемогу своїх кандидатів 30.10.2021

У Грузії завершився другий тур місцевих виборів - ЦВК повідомляє про явку у 49,09 відсотка. Екзитополи не показали однозначних переможців, дані опитувань суттєво різняться.

Адвокат Саакашвілі заявив про підготовку ліквідації експрезидента

Адвокат Саакашвілі заявив про підготовку "ліквідації" експрезидента 24.10.2021

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав заяву адвоката Саакашвілі "маячнею і провокацією". На його переконання, прихильники Саакашвілі "хочуть посіяти паніку перед другим туром місцевих виборів".
Пентагон: Двері НАТО відкриті для України та Грузії

Пентагон: Двері НАТО відкриті для України та Грузії 18.10.2021

Під час візиту до Грузії та України глава Пентагону підтвердить, що двері НАТО відкриті для цих країн. Ллойд Остін закличе Тбілісі та Київ здійснити необхідні реформи для вступу в НАТО.

Єлизавета Ясько про Саакашвілі у тюрмі та шанси на звільнення в Грузії (15.10.2021) 15.10.2021

Міхеіл Саакашвілі, перебуваючи під вартою у грузинській в'язниці, схуд на 12 кілограмів, а стан його дедалі погіршується, розповіла в інтерв'ю DW депутатка Верховної Ради Єлизавета Ясько, яка перебуває в стосунках з українсько-грузинським політиком.
Як у Тбілісі вимагали звільнити Саакашвілі

Як у Тбілісі вимагали звільнити Саакашвілі 15.10.2021

14 жовтня опозиційна партія Грузії "Єдиний національний рух" знову зажадала негайного звільнення колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі. Репортаж DW про те, як пройшла акція.
Десятки тисяч прихильників Саакашвілі вимагали його звільнення у Тбілісі

Десятки тисяч прихильників Саакашвілі вимагали його звільнення у Тбілісі 14.10.2021

На підтримку ув'язненого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі на вулиці Тбілісі вийшли десятки тисяч людей. Вони вимагають звільнення політика, засудженого за організацію нападу та причетність до вбивства.
Зеленський домагатиметься повернення Саакашвілі в Україну

Зеленський домагатиметься повернення Саакашвілі в Україну 03.10.2021

Затриманий у Грузії Міхеіл Саакашвілі - громадянин України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що домагатиметься його повернення в Україну. У Грузії Саакашвілі загрожує тюремне ув'язнення.
Саакашвілі стверджує, що прибув до Грузії, але в МВС про це не знають

Саакашвілі стверджує, що прибув до Грузії, але в МВС про це не знають 01.10.2021

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі повідомив у соцмережі Facebook, що перебуває в Батумі. У МВС Грузії не мають інформації про прибуття політика до країни. Саакашвілі загрожує у Грузії ув'язнення.
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