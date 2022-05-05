На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тбілісі". Тбілісі – столиця Грузії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тбілісі". Тбілісі є столицею Грузії і найбільшим містом у цій країні. Кількість населення Тбілісі перевищує 1 мільйон 100 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.