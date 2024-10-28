Німецькі ЗМІ про вибори в Грузії: Шлях до ЄС закривається

Коментуючи підсумки виборів до парламенту Грузії, німецькі ЗМІ пишуть про численні порушення під час голосування і вважають, що тепер шлях до Європи для Тбілісі на деякий час буде закритий.

Німецькі ЗМІ та політики не оминули увагою результати парламентських виборів у Грузії, які відбулися в суботу, 26 жовтня. За даними Центрвиборчкому, на них, набравши 54,08 відсотка голосів, перемогла правляча партія "Грузинська мрія", яку її опоненти називають проросійською. ЦВК також повідомила, що до парламенту пройшли чотири головні опозиційні блоки, які в сумі отримали понад 37 відсотка.

Опозиція, пославшись на численні порушення під час голосування, відмовилася визнати підсумки виборів, як і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка закликала співгромадян вийти на масові протести.

FAZ: "Грузинська мрія" втратила демократичну легітимність

"Грузинська мрія" стає кошмаром" - так назвав свій коментар, присвячений виборам до парламенту Грузії, Райнгард Фезер (Reinhard Veser), оглядач консервативного видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). На його думку, у грузинської опозиції є вагомі причини не визнавати оголошені владою результати виборів: "Кількість випадків порушення таємного голосування і залякування виборців, зафіксованих спостерігачами, численні ознаки систематичного подвійного голосування і жорстокі напади на представників опозиції в день виборів не дають змоги говорити про вільні та справедливі вибори".

Оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнгард Фезер (архівне фото) Фото: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Фезер сумнівається і в названій ЦВК кількості голосів, відданих за керівну "Грузинську мрію": "З огляду на настрої в країні, не віриться, що партія змогла чесно мобілізувати стільки ж людей, як і під час своєї першої перемоги на виборах дванадцять років тому, коли вона була на хвилі ентузіазму і сприймалася як маяк надії".

Після цих виборів "Грузинська мрія" втратила колишню демократичну легітимність, зазначається в коментарі. Однак його автор вважає, що не можна робити й зворотний висновок - про те, що проєвропейська опозиція справді отримала більшість, оскільки незрозумілий масштаб маніпуляцій. Масові та регулярні протести в Тбілісі десятків тисяч людей проти авторитарної, антизахідної та дедалі відвертіше проросійської політики "Грузинської мрії", уточнює Фезер, не повинні "затуляти того факту, що партія також користується щирою підтримкою і що її непристойна гра на страху повторення російсько-грузинської війни 2008 року подобається багатьом людям".

За висловом оглядача FAZ, цими виборами "Грузинська мрія" перетворює на кошмар життя країни, якій тепер загрожує внутрішня конфронтація з непередбачуваними наслідками. "Перед ЄС стоїть складне питання, як із цим впоратися. Зрозуміло одне: якщо "Грузинська мрія" залишиться при владі, шлях країни-кандидата до ЄС на деякий час буде закрито. Російський режим, з іншого боку, може із задоволенням спостерігати за драмою, що розгортається", - резюмує Райнгард Фезер у публікації в FAZ.

Tageszeitung: Підсумок виборів - гірке розчарування для опозиції

Ліволіберальне видання Tageszeitung пише про те, що стояло на кону в цій виборчій кампанії: "Можливо, ми ніколи не дізнаємося, скільки виборців у Грузії насправді проголосували за правлячу партію "Грузинська мрія" та повелися на її грубу антивоєнну пропаганду. Але попри це результат виборів - гірке розчарування для опозиції, яка зуміла згуртуватися попри всі внутрішні розбіжності. Зрештою, йшлося і йдеться ні про що інше як про те, чи збереже південнокавказька республіка свої шанси на вступ до ЄС, чи продовжить рух у бік Москви".

На міжнародний аспект грузинських виборів звертає увагу і газета Lausitzer Rundschau з Котбуса: "Політики з антиліберальних партій від Португалії до Румунії, імовірно, з цікавістю стежитимуть за лінією сильної людини Грузії Бідзіни Іванішвілі (мільярдер, засновник і почесний голова "Грузинської мрії", у минулому прем'єр-міністр країни. - Ред.).

Бідзінa Іванішвілі (п) на мітингу в Тбілісі після оголошення результатів екзитполів на голосуванні в Грузії Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Його уряд демонстративно повертається спиною до Заходу, щоб служити Москві. Цього року парламентська більшість пішла за прикладом Володимира Путіна й ухвалила закони, спрямовані проти ЛГБТ-спільноти та критично налаштованих НУО. Демократію та її норми й правила топче дедалі більша кількість політичних діячів. Путінська модель входить у моду".

Tagesschau: Опозиція закликає Захід не визнавати результати виборів

Сільвія Штебер (Silvia Stöber) у публікації на сайті Tagesschau , новинної програми телеканалу ARD, зі свого боку, наголошує на тому, що парламентська кампанія в Грузії відбулася в атмосфері страху і тиску з боку влади. І нагадує, що правляча партія змінила законодавство таким чином, щоб мати змогу значною мірою визначати склад Центрвиборчкому.

"День виборів став кульмінацією багатомісячної кампанії провладної партії, яка характеризувалася масованим тиском на ліберальну опозицію та пропагандою, спрямованою на нагнітання страху серед населення перед війною з Росією і втратою суверенітету в разі перемоги проєвропейської опозиції.

Міжнародні та місцеві спостерігачі за виборами нарікали на маніпуляції на багатьох дільницях для голосування, особливо в регіонах, де проживають етнічні меншини, як-от вірмени та азербайджанці. Там результати на користь "Грузинської мрії" були особливо високі", - констатує Штебер. І додає, що опозиція сподівається на підтримку ЄС і США: "Вона закликає (Захід. - Ред.) не визнавати результати виборів, у той час як привітання (на адресу "Грузинської мрії". - Ред.) уже надходять з авторитарних держав - від Угорщини до Росії".

Реакція німецьких політиків

Експерт з європейської політики фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Ґюнтер Кріхбаум (Günther Krichbaum) уже в неділю вранці відгукнувся на підсумки виборів у Грузії. "Ми щонайрішучішим чином засуджуємо масові порушення виборчого законодавства, про які йдеться. Вони мають бути розслідувані в терміновому порядку", - сказав Кріхбаум. І пообіцяв, що опозиційна фракція ХДС/ХСС "природно" продовжить підтримувати проєвропейські сили в Грузії.

Зі свого боку, Рената Альт (Renata Alt), представниця Вільної демократичної партії (ВДП) і голова комітету Бундестагу з прав людини та гуманітарної допомоги, заявила, що "фальсифікація підсумків парламентських виборів у Грузії - це ще один лячний результат російської гібридної війни й втручання в грузинську політику".

Рената Альт (архівне фото) Фото: Felix Zahn/photothek/picture alliance

За її словами, серйозні розбіжності між даними екзитполів та офіційними підсумками голосування, критика з боку ОБСЄ та численні повідомлення очевидців про фальсифікації - "це і багато іншого свідчить про грубі порушення виборчого законодавства і прав народу в Грузії".

На цьому тлі, впевнена Альт, абсолютно неприйнятним є те, що (прем'єр-міністр Угорщини. - Ред.) Віктор Орбан зараз їде до Тбілісі, щоб привітати "Грузинську мрію": "(Голова Єврокомісії. - Ред.) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) має ясно дати зрозуміти, що він не представляє позицію Євросоюзу і не виступає від імені Брюсселя. ЄС не повинен припиняти тісної співпраці з демократичною опозицією".