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Таїланд

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Таїланд".

Таїланд є конституційною монархією в Південно-Східній Азії. Столиця - Бангкок. Кількість населення становить близько 68 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Скандальний король Таїланду: за справу взялися податківці у ФРН

Скандальний король Таїланду: за справу взялися податківці у ФРН 21.02.2022

Тайський монарх Маха Вачхіралонгкон - суперечлива постать у себе в країні. А тепер дискусії розпочалися й у Німеччині, де він проводить багато часу.

Медуза - їжа майбутнього? (02.02.2022) 02.02.2022

У морях залишається дедалі менше риби. А медуз стає навпаки - більше. У Таїланді - справжній медузовий бум. Ось як їх ловлять і переробляють.

Помер посол України у Таїланді

Помер посол України у Таїланді 30.05.2021

Посол України в Королівстві Таїланд Андрій Бешта помер на 45-му році життя, повідомили в МЗС України.
Румунія частково призупиняє щеплення вакциною AstraZeneca

Румунія частково призупиняє щеплення вакциною AstraZeneca 12.03.2021

Услід за Данією, Норвегією та Ісландією використання шведсько-британської вакцини AstraZeneca частково призупиняє Румунія. Таїланд, своєю чергою, відклав початок вакцинації.

Було сміттям в океані - стало захисною маскою (17.02.2021) 17.02.2021

Що спільного між сміттям в океані та захисними масками? Одне з іншим поєднали громадські активісти в Таїланді. Вони виловлюють старі рибальські сітки з океану і роблять з них засоби захисту від Covid-19.

У Бангкоку поліція за допомогою водометів розігнала протестувальників

У Бангкоку поліція за допомогою водометів розігнала протестувальників 08.11.2020

На акцію протесту в столиці Таїланду вийшли тисячі осіб, котрі намагалися донести свою позицію до королівського дому. Поліція розігнала акцію, застосувавши водомети.

У Таїланді під тиском протестів скасували надзвичайний стан

У Таїланді під тиском протестів скасували надзвичайний стан 22.10.2020

Прем'єр-міністр Таїланду скасував надзвичайний стан, введений тиждень тому, який забороняв збори більше п'ятьох людей. Попри цю заборону, тисячі людей щодня протестували у Бангкоку і вимагати відставки прем'єра.
У Таїланді не вщухають протести

У Таїланді не вщухають протести 18.10.2020

Активісти вимагають відставки уряду, скасування запроваджених на тлі політичних протестів обмежень і реформи монархії.

Протести в Таїланді: поліція застосувала водомети з фарбою

Протести в Таїланді: поліція застосувала водомети з фарбою 16.10.2020

Поліція Бангкока водометами з фарбою розігнала учасників акцій протесту, які вимагали відставки прем'єра і проведення реформ в країні. Тепер правоохоронці шукатимуть тих, хто брав участь в акціях, завдяки синій фарбі.

Армія качок штурмує рисове поле: що це було? (17.09.2020) 17.09.2020

У Таїланді є традиція - тисячі качок випускають на рисові поля після збору врожаю. Це не лише приносить користь фермерам, а й дуже видовищно!

Життя трансгендерів у Таїланді (03.07.2020)

Життя трансгендерів у Таїланді (03.07.2020) 03.07.2020

Відчувати себе жінкою, маючи тіло чоловіка, і навпаки - нелегка доля трансгендерів, яким роками доводиться або приховувати свою ідентичність, або боротися за неї. Як це, знає 19-річна Тарчі з Таїланду. Дивіться її історію!

Карантин по-королівськи: монарх Таїланду ховається від COVID-19 у Німеччині (22.05.2020) 22.05.2020

Король Таїланду Рама X орендував цілий готель у Баварії і живе там, як у палаці, разом зі своїм гаремом. Так монарх "самоізолюється", поки його піддані борються з коронавірусом на батьківщині.

Навіщо потрібні прозорі маски? (12.05.2020) 12.05.2020

Маски захищають нас від збудника COVID-19, проте водночас неабияк ускладнюють життя людям з інвалідністю, адже позбавляють людей з вадами слуху можливості читати по губах. Дивіться, як вирішують проблему за допомогою прозорих масок!
У Південній Кореї оголосили найвищий рівень загрози через коронавірус

У Південній Кореї оголосили найвищий рівень загрози через коронавірус 01.03.2020

Південна Корея на тлі поширення коронавірусу оголосила про найвищий рівень епідеміологічної загрози. За добу вірус виявили у 376 людей. Загалом у Південній Кореї новим вірусом заразилися понад 3500 людей.

Одноразовий посуд з рисової соломи (18.02.2020) 18.02.2020

У Таїланді після збору врожаю лишаються великі обсяги рисової соломи, яку фермери зазвичай спалюють. Однак одна підприємниця вирішила виробляти із соломи посуд та цим допомогти в захисті довкілля.

У Таїланді застрелили військовослужбовця, який вбив 26 осіб

У Таїланді застрелили військовослужбовця, який вбив 26 осіб 09.02.2020

Злочинець убив командира військової частини, викрав автомобіль, яким дістався торгового центру в місті Накхонратчасима, де й відкрив вогонь з автомата по перехожих.
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