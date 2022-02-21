Було сміттям в океані - стало захисною маскою (17.02.2021)

Що спільного між сміттям в океані та захисними масками? Одне з іншим поєднали громадські активісти в Таїланді. Вони виловлюють старі рибальські сітки з океану і роблять з них засоби захисту від Covid-19.