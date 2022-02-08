 Скандальний король Таїланду: за справу взялися податківці у ФРН | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.02.2022

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Європа

Скандальний король Таїланду: за справу взялися податківці у ФРН

Тайський монарх Маха Вачхіралонгкон - суперечлива постать у себе в країні. А тепер дискусії розпочалися й у Німеччині, де він проводить багато часу.

Король Таїланду Маха Вачхіралонгкон та королева Сутіда, 2020 рік

Король Таїланду Маха Вачхіралонгкон та королева Сутіда, 2020 рік

Король Таїланду Маха Вачхіралонгкон (Рама X) багато часу проводить у Баварії. За повідомленнями німецьких ЗМІ, місцева влада проводить розслідування, щоб з'ясувати, чи сплатив монарх у цій федеральній землі в повному обсязі податки на майно та спадщину.

У себе на батьківщині Вачхіралонгкон вважається суперечливою фігурою. Але й тертя з німецькою владою у нього виникають не вперше. Так, у жовтні 2020 року тодішній міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) публічно попередив його, що "політикою, яка стосується Таїланду, не слід займатися з території Німеччини". ФРН "завжди чинитиме опір тому, щоб приймати у себе гостей, які, перебуваючи тут, ведуть свої державні справи", додав міністр.

Однак пізніше уряд Німеччини заявив, що задоволений отриманими запевненнями в тому, що король Вачхіралонгкон не веде офіційних справ з території ФРН. А оскільки монарх не приїжджав сюди протягом більшої частини 2021 року, пристрасті дещо вщухли. Проте діяльність короля знову опинилася у центрі уваги після його приїзду до Німеччини у листопаді минулого року.

Нерухомість короля Таїланду у Німеччині

"З боку німецького уряду просто наївно вважати, що король Вачхіралонгкон, який проводить більшу частину року у ФРН, не веде звідси політичних справ", - вважає Севім Даґделен (Sevim Dagdelen), представниця Лівої партії та член комітету із закордонних справ Бундестагу.

"Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) має оголосити тайського короля персоною нон грата, якщо вона хоче завадити йому продовжувати віддавати з Німеччини накази про масові порушення прав людини в Таїланді", - наголосила політикиня в інтерв'ю DW.

Готель в Гарміш-Партенкірхені, де на тривалий час зупиняється король Таїланду

Готель в Гарміш-Партенкірхені, де на тривалий час зупиняється король Таїланду

Імовірно, тайський король володіє домом вартістю 10 мільйонів євро в містечку Тутцінг на березі озера Штарнбергер-Зеє в передгір'ї Альп, і проводить більшу частину часу в розкішному готелі Sonnenbichl на німецькому курорті Гарміш-Партенкірхен. Його тривала відсутність на батьківщині викликає у Таїланді багато суперечок.

Демократичні протести у Бангкоку

На початку 2020 року в Бангкоку відбулися масові виступи за демократію та проти уряду країни, що складається з військових, які прийшли до влади внаслідок перевороту 2014 року. Хоча критика монархії карається в Таїланді тривалими тюремними термінами, демонстранти закликали її реформувати, порушуючи давнє табу. У результаті сотні людей було заарештовано, а конституційний суд Таїланду заявив, що протестувальники намагалися повалити монархію, хоча більшість із них лише закликали обмежити її.

Продемократичні демонстранти під час маршу протесту у Бангкоку, 2020 рік

Продемократичні демонстранти під час маршу протесту у Бангкоку, 2020 рік

Після смерті батька, короля Пуміпона Адульядета, в 2016 році Вачхіралонгкон розширив свої повноваження як монарха, став активніше брати участь у політиці і важко знаходив спільну мову з простими тайцями. У соціальних мережах з'явилися фотографії, на яких він у відвертому вбранні в оточенні величезного гарему, причому багато з цих знімків було зроблено під час перебування короля в Німеччині.

"Тайці відчувають велике розчарування, однак королю на це наплювати. Ситуація в країні та сама, що й до протестів", - констатує Павін Чачавалпонгпун, доцент Центру вивчення Південно-Східної Азії при Кіотському університеті.

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Тим часом, за словами експерта, німецькі ЗМІ "полюють" на короля Таїланду, регулярно повідомляючи про те, чим він займається в Німеччині. Так, лише кілька днів тому у пресі з'явилися повідомлення, що Вачхіралонгкон придбав новий розкішний літак за 332 мільйони євро. Раніше німецький таблоїд Bild написав, що король Таїланду збирається перевезти до Німеччини на зберігання більшу частину своїх цінностей.

Політику в Таїланді вершать з Німеччини?

"Ми чітко донесли нашу позицію до влади Таїланду", - заявило DW офіційне джерело в МЗС ФРН. "Ми припускаємо, що на території Німеччини тайські представники не прийматимуть рішення, що суперечать німецькій правовій системі, міжнародному праву або гарантованим на міжнародному рівні правам людини. Влада Таїланду запевнила нас, що ухвалять цю вимогу і діятимуть відповідно", - додав співрозмовник DW.

Інше джерело в МЗС ФРН на умовах анонімності вказало, що у відомстві регулярно проводять оцінку ситуації і можуть змінити свою позицію, якщо з'явиться будь-яка нова інформація.

Тим часом тиск на уряд Німеччини з боку громадянського суспільства зростає. Тайська активістка Джунья Йімпрасерт, яка живе в Європі, керує організацією Act4Dem і вже багато років веде кампанію за те, щоб Берлін більш послідовно діяв щодо Вачхіралонгкона. Під час протестів у Бангкоку в 2020 році Джунья та її організація розмістили гасла з критикою на адресу монарха на кількох будинках у Німеччині, включаючи парламент країни та готель Sonnenbichl.

"Ми були б вдячні, якби уряд ФРН зняв імунітет із короля Таїланду і відкрив шлях для кримінального розгляду щодо нього за німецьким законодавством", - каже активістка.

Податкові справи монарха

Тим часом місцева влада Баварії вивчає податкові справи монарха у зв'язку з будинком у Тутцингу, який він, нібито, придбав кілька років тому. Крім того, вивчається питання про те, чи повинен Вачхіралонгкон сплатити німецький податок на спадок після смерті батька, короля Пуміпона Адульядета.

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За наявними даними, король Вачхіралонгкон отримав у спадок від батька приблизно 10,6 мільярда доларів. У ФРН податок на спадщину у таких випадках становить 30 відсотків. Це означає, що король, можливо, заборгував німецькій державі майже 3 мільярди доларів. Через вимоги конфіденційності в податковій сфері податкове управління Баварії відмовилося від коментарів з цього питання.

Депутатка від Лівої партії Даґделен називає "скандалом" ситуацію, за якої мультимільярдер, зважаючи на все, не сплачує в Баварії податок на спадщину. Імунітет з міжнародного права не передбачає жодного звільнення від цього, наголошує політик і додає: "Привілейоване поводження з королем має припинитися".

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    Автор: Івета Ондрускова, Вікторія Білаш


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